防控再提速  责任再压实（抓细抓实各项防疫工作）

北京市朝阳区建外街道北郎社区一处核酸检测点，志愿者边萌（右）在协助一名检测者扫码登记。

新华社记者 鞠焕宗摄

本报北京5月14日电 （记者朱竞若、王昊男）奥密克戎变异株传播速度快、隐匿传播性强，对首都疫情防控是巨大挑战、严峻考验。当前北京疫情正处于胶着状态，零星散发病例与聚集性疫情交织，病毒传播链条仍未完全阻断。北京疫情防控再提速、再加快，全面压实“四方责任”，以更坚决、更果断措施，坚决阻断疫情传播和病例外溢，全力打好疫情歼灭战。

新的风险仍然存在，防控一刻也不能放松。14日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，北京新增一起韵达快递长阳分部相关聚集性疫情，累计报告感染者16例。房山区从严从快抓好流调、筛查、管控、转运工作，13日连夜发布公告，对20余万件货物来源进行追溯倒查。韵达快递长阳分部周边，1个村、4个社区划为封控区；拱辰街道15个村、39个社区，西潞街道5个村、17个社区，长阳镇4个村、12个社区，实施管控。截至14日15时，已判定密接738人，全部转运至集中隔离点；次密接149人，均居家隔离。

由于确诊病例为快递人员，涉及风险点位较多，房山区全面强化管控措施：封控区，实行不出不进、足不出户，“上午核酸、下午抗原”的筛查模式；管控区，全面开展敲门行动，确保核酸检测一人不漏、一天不落。同时，全区严格执行居家办公，公交、地铁、网约车全部停运；全区所有卡口、路口、村口进一步严格进出管理，确保不漏一人、不漏一车。

压实“四方责任”，失责必须问责。数起聚集性疫情，给北京疫情防控增加不确定性。“5月3日以来，中国铁建所属中铁十一局三公司在北京3个项目部发生聚集性疫情，暴露出中铁十一局的疫情防控存在漏洞，给首都疫情防控工作造成了不良影响，对此我们深感自责。”在14日的发布会上，中国铁建股份有限公司纪委副书记钱桂林介绍，疫情发生后，中国铁建对疫情防控工作再部署，中铁十一局6人被问责。北京市纪委对北京农商银行5名相关责任人员进行了问责处理。

据通报，截至14日15时，中铁十一局三公司相关聚集性疫情，累计报告感染者49例；北京农商银行数据中心相关聚集性疫情，累计报告感染者37例；534路公交场站乘务人员相关聚集性疫情，累计报告感染者3例。相关流调溯源工作正在进行中。

筑牢社会防线，各方扛起责任。当前，北京正利用周末窗口期，力争筛清社会面隐匿病毒。北京市政府新闻发言人徐和建表示，要全面压实疫情防控“四方责任”。在压实单位主体责任方面，要坚持“谁使用谁负责”“谁管理谁负责”，在京单位做好线性工程人员、保安、保洁、钟点工、装修工、快递外卖小哥等流动性较大群体常态化防疫管理，强化群租房、大棚房、集体宿舍、工业大院等人员密集场所监督检查，合理降低人员密度。在压实行业管理责任方面，坚持“管行业必须管防疫”“管业务必须管防疫”，切实加强行业内、系统内防疫管理和监督检查，深入查找“人、物、场所”等风险漏洞。在压实属地兜底责任方面，各区对属地疫情防控工作负总责。在压实个人防疫责任方面，在本市行政区域内居住、工作、生活、学习、旅游以及从事其他活动的境内外人员，应当配合国家和本市依法采取的疫情防控应对措施，履行好个人责任。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）