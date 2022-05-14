疫情整体继续呈现下降态势

在13日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，全国近期疫情整体继续呈现下降态势。5月5日以来，全国每天新增本土感染者均低于5000例，12日全国新增感染者降至2300例以下。但目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断演化，疫情最终走向还存在很大不确定性，我国仍将持续面临外防输入、内防反弹的巨大压力。

在大城市探索建立步行15分钟核酸检测“采样圈”

数据显示，截至目前，全国有1.3万家医疗卫生机构可以开展核酸检测，有15.3万专业技术人员从事核酸检测的技术工作。

“现在每天核酸检测的能力已经达到单管每日5700万管，总的来看核酸检测能力得到显著提升。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，在大城市建立步行15分钟核酸检测“采样圈”，一方面有利于公众就近就便接受核酸检测的服务，同时更有利于感染者的早期发现，来提高检测预警的灵敏度，早期发现疫情，有利于疫情的及时控制。

郭燕红介绍，目前在杭州、深圳等城市正在积极开展这项工作，取得了一些成效。核酸检测采样队伍的扩大方面，各地也在进行积极探索，鼓励具有卫生专业背景的人员经过当地卫生健康行政部门的培训参加核酸采样工作，也鼓励一般工作人员和志愿者负责信息录入、秩序维护，以及为老百姓进行答疑解惑。

为了确保核酸检测质量，除了常态化开展室内的质评工作以外，郭燕红介绍：“我们还组织国家的临检中心以及各省临检中心对于检测机构进行室间质评，已经对超过3.5万家次的实验室进行了室间质评，合格率达99.7%。”

对于大规模核酸检测是否容易造成交叉感染的担忧，郭燕红表示，这不仅要具备一定的核酸检测能力，更重要的是要做好大规模核酸检测的组织管理，优化采样点的设置布局，做好分时段预约，呼吁社会公众给予积极配合。

疫苗接种对老年人预防重症和死亡有明显效果

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，从目前我国有奥密克戎病毒株流行的地区，尤其是广泛、严重流行的地区监测和评估结果可以看到，未接种疫苗和接种两剂次、接种三剂次之间的保护作用差别非常明显，而且接种两剂次和接种三剂次之间对预防重症和死亡作用也有明显差别。

王华庆援引香港卫生署5月5日公布的信息介绍，在香港未接种疫苗的70至79岁的老年人中的病死率是5.55%，接种两剂次疫苗的病死率是0.59%，接种三剂次疫苗的病死率是0.16%。同时，有关专家对吉林市作的研究显示，在60岁以上的人群中，未接种疫苗和仅接种一剂次灭活疫苗者重症的发生率是接种两次、接种三次疫苗者重症发生率的20倍以上。

“通过数据可以看到全程接种疫苗、接种加强针，对于重症和死亡预防的保护效果会更好。”王华庆强调，目前流行的奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、传播过程隐匿，病毒感染的风险在不断地加大。对于没有接种疫苗的人，尤其是没有接种疫苗的老年人和有慢性基础性疾病的人，带来重症和死亡的风险依然存在。这也是采取全程接种、打加强针的全球共识的免疫策略没有改变的原因。

绝大部分省市已设置一定数量的方舱医院

当前，奥密克戎变异株已成为新冠病毒主要流行株。因其传播速度非常快且起病隐匿，所以一旦发生疫情，感染者数量会在短时间内有一个激增。对此，郭燕红表示，为了在最短时间内能实现应收尽收、应治尽治，保证最短时间内将感染者收入医院，同时保障正常医疗资源不被挤占，确保正常医疗服务的提供，第九版诊疗方案特别明确要建立分类收治的原则和要求。

郭燕红介绍，所谓分类收治，就是把轻症和无症状人员收入方舱医院，普通型、重型、危重型和有高危因素的感染者收入定点医院。目前，绝大部分省市已按照要求设置了一定数量的方舱医院，也为应对奥密克戎变异株引起的疫情做好了一定的床位储备。近期，方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。

郭燕红还指出，各省要做好疫情应对准备，特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患——各省以地级市为单位，按照平战结合的原则，常规建设或者改造一定数量的方舱医院，相关水、电、厕所、淋浴、通风等基础设施要提前做到布局改造到位；做好方舱医院医务人员和医疗设备的准备工作，一旦发生疫情，医务人员以及相关设备能够在24小时内投入到位。

社区隔离措施要留好安全通道、生命通道，不能上锁一封了之

国家卫健委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩介绍，现阶段，对于需要隔离观察的密切接触者，仍然实施以集中医学隔离观察为主要措施，居家隔离观察是针对少数不宜进行转运隔离的人员，他们的家居环境需要满足有关要求和条件。

“居家隔离人员比平时更需要关怀，社区连同专业部门与其对接并给予专业指导，做好基本生活和就医需求保障。”吴浩指出，要指导居家隔离人员做好通风、个人防护、分餐、消毒、垃圾处理、个人自我健康监测，以及按照要求开展核酸和抗原检测等。

对于有公众反映个别社区采用铁丝网等“硬隔离”防控措施的社会关注，吴浩强调，采取物理隔离措施的同时，要结合地理环境留好安全通道、生命通道，安排专人值守，不要上锁一封了之，要保证出现紧急情况的时候通道畅通。

吴浩表示，他本人多次执行疫情防控相关任务，为了控制风险也会被安排集中或者居家隔离。“考虑到我国各地情况不同，特别是对于已经传播一段时间的社区的密接、次密接人员无法清晰判定，我们会对部分地区采取管控和封控，包括采取临时性的社会面静态管控。”

吴浩强调，故意隐瞒行程和逃避检测等行为涉及违法，这是很明确的。抗疫的成功离不开广大人民群众的支持配合，要主动配合流行病学调查，遵守各项防疫措施，这也是对千千万万一线工作人员日夜坚守的尊重。“呼吁大家非必要不要前往中高风险区，生活中要做到自我防护和健康监测，关注各地疾控部门疫情通报，有异常症状发生第一时间进行自我隔离，并主动报告。每个人都是自己健康的第一责任者。”（本报北京5月13日电 本报记者 金振娅）