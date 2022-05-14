近期全国疫情整体继续呈下降态势

本报北京5月13日电 （记者王美华）国务院联防联控机制13日举行新闻发布会，介绍疫情防控有关情况。

“近几日，我国新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步压实“四方”责任，落实“四早”要求，提高应对处置能力。

“近期，全国疫情整体继续呈现下降态势。5月5日以来，全国每日新增本土感染者数均低于5000例，5月12日全国新增本土感染者已降至2300例以下。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，当前，上海市疫情整体向好，全市新增感染者数呈稳定下降趋势；吉林省疫情处于扫尾阶段；北京市近日新增感染者数量有所减少，显示防控措施具有针对性和效果，但仍有未处于管控状态的感染者报告，社区传播风险尚未完全阻断；四川广安疫情尚在发展中，需从速流调排查和管控。

国家卫健委应对新冠肺炎疫情社区防控专家组组长、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩介绍，针对奥密克戎疫情的特点，我国进一步加快封、管、控的时间，缩短集中隔离的时间，北京已经将密接者集中隔离从过去14天缩短到10天。

“经过两年多的积极建设，我国核酸检测能力取得长足进步。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截至目前，全国有1.3万家医疗卫生机构、15.3万专业技术人员提供新冠病毒核酸检测服务，核酸检测已经达到单管每日5700万管，核酸检测能力显著提升。

日前，国务院联防联控机制召开电视电话会议，强调在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。郭燕红表示，这有利于公众就近就便接受核酸检测，有利于感染的早发现，进一步提高疫情监测预警的灵敏性。