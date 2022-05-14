提出目标在本月中旬实现社会面清零（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月13日电 （记者刘士安、曹玲娟）在5月13日召开的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清表示，上海目前提出目标在本月中旬实现社会面清零。届时，将实施有序放开、有限流动、有效管控、分类管理，并将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。

本轮疫情发生以来，上海坚持“动态清零”总方针不动摇，全力遏制疫情扩散蔓延，确保人民群众生命安全和身体健康。目前，上海疫情防控形势持续稳中向好，新增感染者人数整体呈下降趋势，社会面疫情风险得到有效控制。

吴清透露，上海已经在制订持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体方案，考虑在现有复工复产的基础上，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学，尽快恢复全市正常生产生活秩序。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，截至5月12日，上海已有11个区恢复开放139家接种门诊，为老年人提供整建制预约接种服务。5月1日到11日，全市接种新冠疫苗10万剂次，其中60岁及以上老年人接种5万剂次。

目前，上海正加快推进常态化核酸采样点布局建设，构建15分钟核酸“采样圈”。截至5月12日晚，全市已布局设置各类核酸采样点位9900多个，其中5700多个开放运营，核酸检测能力达到每日800万管以上。

4月中旬以来，上海在确保符合疫情防控要求的基础上，持续深入推进企业复工复产，保障城市经济运行。上海市经济信息化委主任吴金城介绍，全市9000多家规模以上工业企业中，复工企业达4400多家，占比接近50%。上海先后推出3批复工复产“白名单”企业3000多家，整体复工率超过70%，其中首批666家企业复工率超过95%；外资企业847家，复工率达80%。

上海将根据疫情形势变化，有序恢复交通出行和超市卖场等线下营业，优先安排有高考和中考任务的高三、高二、初三年级学生复学，在紧急手术一直保持开放的同时进一步扩大安排限期手术和择期手术，有序开放政务服务窗口并适当延长服务时间。

吴清强调，有的老旧小区、城中村等重点区域仍存在一定疫情反弹风险，防控基础还不稳固，需要持续推进清零攻坚行动。他说，要实现社会面清零，尽快恢复正常的生产生活，既需要所有工作人员全力以赴，也需要广大市民朋友积极配合，携手同心、众志成城，合力打赢大上海保卫战。

《 人民日报 》（ 2022年05月14日 04 版）