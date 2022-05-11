北京进一步压实防控“四方责任”（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月10日电 （记者朱竞若、王昊男）当前，北京疫情防控正处于关键时期，个别在京单位出现确诊病例和聚集性疫情。北京迅速行动，进一步压实“四方责任”，要求坚持“动态清零”总方针不动摇，按照“24小时处置法则”，查找问题，堵塞漏洞，防新增、防扩散、防外溢。

5月9日15时至10日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者59例。5月10日北京召开疫情防控工作新闻发布会表示，疫情分析发现，个别单位存在落实疫情防控主体责任不到位问题。必须全面落实属地、部门、单位、个人的“四方责任”，建立全社会共同防控体系。

据通报，截至5月10日15时，顺义区北京农商银行数据中心相关聚集性疫情累计报告感染者28例，其中员工24例、员工家庭成员4例，目前已摸清判定密接1897人、次密接1646人，相关人员均已落位管控。房山区阎村镇大紫草坞村239号，中铁十一局三公司北京地铁既有线改造项目驻地，已有14名员工确诊阳性，房山区紧急启动应急预案，第一时间将高风险人员全部转运至集中隔离点。

“顺义区农商银行数据中心相关聚集性疫情目前处于发现的早期阶段，感染者活动轨迹涉及范围广，预计未来有出现续发病例的可能。”北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示，“由于目前已采取有力管控措施，疫情总体可控。”

今天，北京市就压实“四方责任”，建立全社会共同防控体系，提出4个方面要求：一是属地防控责任。各区落实属地责任，抓好辖区内的疫情防控工作，确保防控工作不留死角。二是各有关部门按照各自职责，切实做好本行业、本系统的防控工作。三是本市行政区域内的机关、社会团体、企业事业单位和其他组织要建立健全防控工作责任制和管理制度，落实卫生健康部门和行业主管部门提出的各项防控措施。文化娱乐场所、商业经营单位、公共交通工具等公共场所或者其他人员密集场所的经营者、管理者应当落实公共场所、人员密集场所的消毒、通风、验码等防控措施。四是任何个人都应协助、配合、服从政府部门组织开展的防控工作，做好自我防护，依法接受有关传染病的调查、样本采集、检测、隔离治疗等预防控制措施，如实提供有关情况。拒不配合的，将承担相应法律责任。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 04 版）