国家卫健委：“十四五”时期显著增加老年、中医、社区和居家护理服务供给

人民网北京5月10日电 （记者张文婷）护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，对全面推进健康中国建设、积极应对人口老龄化具有重要意义。近日，国家卫生健康委关于印发《全国护理事业发展规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）指出，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人。护理内涵外延进一步丰富和拓展，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。

“十四五”时期需有效增加老年护理服务供给

《规划》分析了“十四五”时期护理事业发展面临的新形势，指出护理事业需要紧紧围绕人民健康需求，构建全面全程、优质高效的护理服务体系，不断满足群众差异化的护理服务需求。积极应对人口老龄化对护理事业发展提出了新任务。老龄化程度不断加深，对护理服务特别是老年护理服务提出迫切需求，需要有效增加老年护理服务供给。

《规划》提到，“十四五”时期护理领域主要矛盾表现为人民群众的护理服务需求与供给相对不足之间的矛盾，需要进一步从护理体系、服务、技术、管理、人才等多维度统筹推动护理高质量发展，提高护理同质化水平。

同时，信息化技术的快速发展为护理事业创造了新条件。云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与卫生健康服务深度融合，卫生健康领域新模式、新产业、新业态的不断涌现，为推动护理服务模式创新，提高护理服务效率，引领我国护理高质量发展提供了有力支撑。

七项任务满足群众多样化护理需求 提高护理服务质量和水平

《规划》提出，要坚持以人民为中心、高质量发展、补短板强弱项、改革创新发展四个方面的基本原则。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，把满足人民群众多样化护理需求作为出发点和落脚点，把提高护理服务质量和水平作为核心任务。

此外，《规划》明确了七项主要任务：一是完善护理服务体系，优化护理资源布局，增加护理服务供给；二是加强护士队伍建设；三是推动护理高质量发展，持续深化优质护理；四是补齐护理短板弱项，加快发展老年医疗护理，提升基层护理服务能力，加快发展安宁疗护；五是加强护理信息化建设，充分借助云计算、大数据、物联网、区块链和移动互联网等信息化技术，结合发展智慧医院和“互联网+医疗健康”等要求，着力加强护理信息化建设；六是推动中医护理发展，促进中医护理进一步向基层和家庭拓展，向老年护理、慢病护理领域延伸；七是加强护理交流合作。

据了解， “十三五”时期，我国护理事业快速发展。2020年底，全国注册护士总数470余万人，较2015年增幅达45%。具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质进一步提高。各地基本实现二级及以上医疗机构优质护理服务全覆盖，群众看病就医获得感进一步增强。