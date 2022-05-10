“松气歇脚”可能“前功尽弃”

新冠肺炎疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。中国打赢了武汉保卫战，有力地保障了人民群众的生命安全与身体健康，率先实现生产生活秩序的恢复。2020年中国是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，2021年中国GDP增长更是达到8.1%，在全球主要经济体中名列前茅。同时，中国还积极履行大国责任，已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，持续为全球抗疫贡献力量。

这些成绩的取得，彰显了制度优势、展现了治理能力，是全国上下勠力同心、并肩作战的结果。同时，我们也要深刻地认识到，现在还远没有到松气歇脚的时候。如果此时麻痹、松懈，来之不易的疫情防控成果可能会前功尽弃，取得的一系列成绩也可能会得而复失。

我国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。对这样的基本的国情与态势，全社会必须有着全面的认识。松气歇脚，就会给病毒传播创造空间与条件，就会威胁人民群众的生命健康，就会破坏全国的抗疫大局。

我们要始终绷紧神经。实践证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。从武汉保卫战，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的全链条精准防控，我们始终坚持“动态清零”总方针，因时因势对防控措施不断优化升级，最大程度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响。对于科学性、有效性已被有力证明的应对方案，我们必须长期坚持贯彻，绝不可在执行过程中打折、搞变通，造成疫情防控链条疲软、松劲。

我们要始终保持清醒。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要增强战略定力。我们必须坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，要深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。

锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。我们面对的是一场百年不遇的传染病疫情、是一场当今人类社会的重大挑战。在之前的抗疫斗争中，中国已经交出了一份优异的答卷，接下来，我们更要保持昂扬的斗志，不松气、不歇脚，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果，最终打赢这场疫情防控攻坚战。