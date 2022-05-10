新华时评：疫情防控莫松劲 逆水行舟用力撑

当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的吃劲阶段。越是吃劲，越是要坚定信心，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，立足抓早、抓小、抓基础，把防控工作不折不扣落到实处，坚决避免一篙松劲退千寻。

新冠肺炎疫情发生以来，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施。正因如此，我国最大限度保护了人民生命安全和身体健康，感染人数、发病人数、重症人数和死亡人数都保持在较低水平。同时，我国走出了一条高效统筹疫情防控和经济社会发展的辩证之道，疫情防控和经济发展保持全球领先地位。

惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。特别是，今年3月以来，全国上下勠力同心、并肩作战，我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效。实践再一次证明：我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。

目前，全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。我们必须克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题；我们必须始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。

疫情防控，容不得半点虚功。只有做到抓早、抓小，才能以最小的代价实现最大的防控效果；只有做到抓细、抓实，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。要确保核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节“环环相扣”，要确保感染者和风险人群及时排查出、管控住，要确保落实群众基本生活保障和生活物资供应……

各级党委、政府和社会各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，我们一定能筑牢疫情防控屏障，一定能够尽快打赢抗疫的大仗硬仗。（记者梁建强）