毫不动摇坚持“动态清零”总方针 坚决巩固住来之不易的疫情防控成果

本报北京5月9日电 国务院联防联控机制9日召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，落实党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”不犹豫不动摇，坚持底线思维、极限思维，抓早抓小抓基础，发现一起、扑灭一起，确保疫情可管可控，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

国务委员兼国务院秘书长肖捷主持会议。

孙春兰指出，我国疫情防控进入应对奥密克戎病毒变异株流行新阶段，要进一步压实“四方”责任，落实“四早”要求，升级防控标准，提高应对处置能力。发生疫情地区要采取更坚决果断措施，刻不容缓做到“四应四尽”，尽快实现社会面清零。要提升监测预警灵敏性，大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，拓宽监测范围和渠道，及时公开透明发布疫情信息，对缓报、瞒报、漏报的严肃追责。要提高隔离点、方舱医院建设储备标准，做好规划选址和基础设施、必备物资准备，确保需要时24小时内投入使用。要加强基层基础工作，防控工作落实到点位和人员，老城区、工地、学校、养老福利机构等场所落实常态化防控措施，重点人员严格做到闭环管理。要继续做好以老年人为重点的疫苗免疫接种，推进核酸检测结果互认，最大限度减少疫情对生产生活影响。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）