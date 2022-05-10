收到各省区市援助生活物资近1.9万吨（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月9日电 （记者曹玲娟）记者从9日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上获悉：截至5月8日，由上海市商务委与市合作交流办成立的援助生活物资工作专班，共收到援助生活物资18915吨，包括蔬菜、水果、肉类、大米、方便食品及矿泉水等。目前，这些援助物资已发放给封控时间较长的街镇居民、重点人群和抗疫一线人员等。

上海市商务委总经济师罗志松表示，本轮疫情发生以来，各兄弟省区市纷纷伸出援手，紧急筹措各类生活物资援助上海，上海衷心感谢各省区市和有关方面的大力支持和无私援助。为加强援助生活物资管理，工作专班制定了接收工作方案和调配管理办法。下一步，将持续加强援助生活物资的全过程管理，加快将援助物资送达市民。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）