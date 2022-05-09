“人民爱健身公益行动”开启

近日，人民健康启动了“人民爱健身公益行动”，旨在通过公益行动为群众提供科学、易懂、便捷的健身科普与指导，助力营造全民爱健身的社会氛围。

营造全民爱健身氛围，推动群众体育发展，离不开体育明星的带动作用。在响应“发挥体育明星正能量”的号召下，首期“人民爱健身公益行动”邀请到了自由式滑雪男子空中技巧冠军齐广璞为广大网友教授运动课程，用冠军的影响力，带动更多的群众参与体育锻炼，体验科学的健身方式，享受后冬奥时代的健身新潮流。

自由式滑雪男子空中技巧冠军齐广璞

在课程中，齐广璞针对电脑族普遍面临的颈椎问题，演示了锻炼颈部和肩部的规范动作，指导大家如何缓解颈椎疲惫。提及日常营养运动，齐广璞也做了相关分享，他提出早、中、晚餐要营养一定要均衡，作息要规律，这样才能保持一个良好的身体状态。

同时，活动还邀请了健合集团中国区CEO李凤婷、天猫国际医药保健直营负责人宸州为大家分享作为企业如何参与人民爱健身公益行动，以及引导大众如何保持运动习惯和营养均衡等等。

健合集团中国区CEO李凤婷

李凤婷表介绍，斯维诗发挥创新，通过年轻一代喜爱的沟通方式，唤醒当代年轻人的健康意识。以“自然健康是新时尚”的口号，切实地帮助更多年轻人养成热爱运动、科学膳食的健康生活习惯，多维度倡导运动、营养、正念的生活方式。

天猫国际医药保健直营负责人宸州

宸州说，在2022年全民运动热情高涨的新趋势下，天猫国际对营养品进行了重新定义和升级，开启了“营养第四餐”的新场景，将膳食补充剂列为“一餐”，倡导年轻人保持运动习惯及营养均衡。

为了推动全民健身运动的开展，提高人民身体素养，人民健康于2021年8月，在国家体育总局群众体育司指导下，启动了“人民爱健身”科学健身指导服务平台，该平台以提供科学健身指导服务为使命，以体卫融合、汇聚社会各界力量为特色，倡导全民爱健身、会健身。