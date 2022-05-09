保障老有所养  鼓励老有所为（有温度的举措  暖民心的行动⑤）

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去年以来，河北承德积极优化养老服务：推广“时间银行”互助养老模式，提供助餐、助医等各类服务，帮助老人实现老有所养；组建老年志愿服务队，鼓励年纪较轻的老年人发挥余热，实现老有所为；完善社区居家养老设施，不断扩大服务覆盖面，满足多元需求，让更多老人安享乐享幸福晚年。

“咚咚咚……”一阵敲门声响起，家住河北承德高新区滨河社区的赵秀芝几步快走，打开家门。“小胡来啦，快进来！”看是小胡来了，赵秀芝笑眯眯地把她拉进了家门。

“小胡”名叫胡希英，今年已经68岁了。为了创新居家养老服务，充分发挥退休老人余热，滨河社区组建了老年志愿服务队，通过创建“时间银行”互助养老服务模式，鼓励大家“今天为别人服务，明天免费享受服务”。胡希英便是这支老年志愿服务队的一员。“我身体还硬朗，为高龄老人和失能半失能老人提供助老服务，不仅可以体现自我价值，以后也可以享受同样的服务，特别有意义。”胡希英说。

去年8月24日，在承德考察的习近平总书记来到滨河社区居家养老服务中心。习近平总书记指出，要把老有所为同老有所养结合起来，研究完善政策措施，鼓励老年人继续发光发热，充分发挥年纪较轻的老年人作用，推动志愿者在社区治理中有更多作为。胡希英作为志愿者代表，向总书记汇报了社区老年志愿服务队的基本情况和日常工作。“总书记充分肯定了我们‘年轻’老年人的作用，让我们备受鼓舞！”回想起当时的场景，胡希英仍十分激动。

建设老年食堂、开展适老化改造、推广“时间银行”……去年以来，承德市积极推进以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设，通过将老有所养与老有所为相结合，不断优化养老服务模式，让更多老年人安享乐享幸福晚年。

优化养老服务模式

不断丰富助老功能

陪赵秀芝老人聊聊天，顺便再量个血压……很快，1个小时就过去了。

走出赵秀芝的家门，胡希英打开手机，在“时间银行公益平台”小程序上进行“志愿服务”打卡。“我刚在时间银行上又存了1个小时，时间币总额增加了不少呢！”胡希英笑着说。

为了进一步完善“时间银行”服务模式，去年11月，承德市高新区推出了“时间银行公益平台”小程序，通过志愿服务打卡，将志愿者服务时长以时间币形式存入个人账户。“以前志愿服务时长只能在社区纸质登记，有时容易漏记，时长也不够准确。现在服务完直接在手机打卡，不仅精准，还能通过小程序进行权益兑换。”胡希英说。目前，全区共有12个社区的基础数据录入公益平台，后期还将探索实现全市范围内时间币的通存通兑。

“在我们社区，有一个地方特别受老人欢迎。”胡希英所说的地方，便是去年9月正式开门营业的社区老年食堂。

“老年食堂的饭菜种类丰富有营养，特别好。”85岁的郝桂凤和老伴儿是这里的常客，以前他们常为买菜做饭犯难。“老伴儿经常需要上医院透析，孩子工作忙又顾不上，老年食堂真是解决了我的大麻烦。”郝桂凤说。让她更欣喜的是，遇上下雨、下雪天，只要一个电话，志愿者还会把热乎的饭菜直接送到家，让他们感到很温暖。

从助娱、助急、助医到助餐、助娱、助浴、助医、助急、助行、助洁，滨河社区不断优化养老服务模式，将服务功能从“三助”增加至“七助”，社区60岁以上的老年人通过热线电话、网络预约、线下沟通等方式，就能得到及时有效的上门服务。

滨河社区党总支书记徐佳杰介绍，为了更精准地服务老人，社区对60周岁以上中重度失能人员、特困人员、低保对象、重点优抚对象、重度残疾人员及80周岁以上高龄老人提供送餐、卫生护理、心理慰藉等特定服务，运营补贴也提升为每人每年3000元。

扩大服务覆盖范围

增强社区助老力量

红烧鱼块、青椒炒蛋、白烧萝卜……临近中午，家住高新区梨花社区银杏苑的曹景荣打开手机应用，荤素搭配、丰富多样的菜品映入眼帘。“菜品丰富，价格实惠，还贴心地配了低糖、低脂的套餐。”曹景荣一边说着，一边选好菜品、提交订单。

去年，了解到居住在滨河社区的老人可以享受到助餐、助娱等多元化的养老服务后，曹景荣羡慕不已。“当时就想着要是自己也住那儿就好了！”如今，不用搬家，曹景荣也能享受到一样的养老服务。去年12月，滨河社区居家养老服务中心将服务范围由原来的5个居民小区扩大到9个居民小区。曹景荣所在的梨花社区也被纳入了服务范围。“现在不出社区，也能一样乐享晚年生活啦！”曹景荣说。

在承德一家社区居家养老服务中心，参照滨河社区运营模式制定的提标改造建设方案已完成，建成后将覆盖2个社区11个居民小区。完善社区养老模式，延伸养老服务内容……在高新区，“没有围墙的养老院”覆盖面不断扩大。

“2021年9月以来，高新区实行区工管委班子成员包联社区机制，全力推进社区居家养老服务。截至目前，全区12个社区建立了两个养老服务中心和10个日间照料服务站，通过劳务派遣的形式为各日间照料服务站配备专职工作人员两名，按照‘呼叫、派单、服务、评价、记录’五步运行机制提供服务。”高新区社区工委副书记徐娜介绍。

为进一步提升社区养老服务水平、增强社区助老力量，高新区还充分发挥退休老党员老干部作用，通过树立助老服务典型，带动越来越多的居民加入志愿服务中。

“老伴儿，看你每天干得热火朝天，我也想成为一名老年志愿者。”在老伴儿胡希英的带动下，退休后的范学甫也加入了志愿服务队。“现在我们已经实现老有所养，趁还有干劲，更要老有所为。”范学甫说。

如今，高新区12个社区共建立志愿服务队42支，志愿者总人数达到1366人。“我们充分发挥‘以老带新’作用，根据志愿者个人特长分成慰问组、文艺组、家政服务组等12个小组，为有需求的老人提供精准服务。”徐娜说。

完善基层养老设施

满足老人多元需求

海棠苑居民安彤的母亲今年已经98岁了。家里墙壁是瓷砖，沾水湿滑，老人洗澡时稍不注意就容易滑倒。社区联系专业人员上门，在老人家中安装了“一字形扶手”。这下，老人抬手就能握住扶手，再也不担心会摔倒了。

家住万华小区的陈大娘家中水管坏了，子女又不在身边，她赶忙拨打了养老服务热线。没过多久，一名家政服务人员便上门前来维修，及时化解了老人的用水难题。

在文庙社区，王秀华和老伴儿每天到社区日间照料服务站，和其他老年人聊天、下棋，生活充实又愉快。

从“养老”到“享老”，如今在承德，越来越多的老人在精准贴心的养老服务中安享晚年，也有越来越多的老年志愿者在边助老边养老中乐享晚年。

“要紧紧抓住社区这个基层基础，健全社区居家养老服务体系，完善社区居家养老服务设施和各项功能，切实满足老年人多方面的需求，让老年人能有一个幸福美满的晚年。”承德市委书记柴宝良说。

目前，全市177个社区共建设205个社区日间照料服务机构，配备439名专职人员，覆盖2099个生活小区，实现了服务设施社区全覆盖、服务功能生活小区全覆盖。全市社区日间照料服务站信息化建设工作正在有序推进中，共有206家机构接入市级服务平台……

“与此同时，我们还在全市八县四区全面启动午餐助餐服务，已累计提供助餐服务4517人次。”承德市民政局副局长、二级调研员窦立新说。

“未来，我们还将通过创建老年友好型社区，在丰富社区养老服务功能、提升养老服务水平的同时，积极搭建平台，引导和鼓励更多的‘年轻’老人参加到社区建设和志愿服务中，真正实现老有所养、老有所为。”窦立新介绍，到2025年，承德市将逐年增加“老年友好型社区”在全市城乡社区总数中的占比；到2035年，全市城乡将实现老年友好型社区全覆盖。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 12 版）