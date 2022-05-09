“我们在成长，更加懂得珍惜、懂得奉献”（抓细抓实各项防疫工作）

“90后、00后已成抗疫生力军。希望你们肩负青春责任，用‘坚持、坚守、坚定’守护人民健康。”

“同学们要在疫情中不断思考、不断成长，提高责任意识、担当意识。”

5月3日晚，上海交通大学医学院学生寝室楼临时党总支举行线上党课，2020年曾驰援武汉的瑞金医院副院长陈尔真、毕宇芳恳切地和年轻的医学生们交流战疫感悟。

疫情防控大考面前，上海交大医学院的学生们挺身而出，成为抗疫一线的志愿者。

一部电话、一台电脑、一支笔、一张纸，不宽敞的宿舍成了“战场”。3月以来，公共卫生学院研究生闫雨蒙与室友一起成为流调志愿者。校园里，这样的“临时流调办公室”还有很多，89名学生主动请战，参与上海多个区的流调工作。

还有很多医学生成为“大白”志愿者。2021级临床检验诊断学研究生徐扬4月24日起为社区居民核酸采样，所在团队已完成16万余人次采样量。

3月9日到4月30日，95后外科学博士研究生潘文锋参与志愿服务50余天、近500个小时。维持核酸采样秩序、发放抗原试剂盒，制作抗疫小视频、编辑抗疫指南合集……“需要青年人出列的时刻，必须站出来！”

硕士研究生朱涵菁被封控在闵行区某小区，她主动请缨成为小区“家庭医生”，为被玻璃划伤的老人包扎伤口，为卡了喉咙的小朋友取出鱼刺……“多幸运，我们有个‘朱医生’。”居民们的话让她深受鼓舞。

博士研究生刘彦君是学校东7楼15层楼层长，参与分发同楼层18间寝室、45名同学的一日三餐和防疫用品。有个同学出现焦虑情绪、引发过敏反应，她迅速向驻楼老师汇报、拿到所需药品，还时常与之交流，帮助缓解压力。

“经历特殊时期，我们在成长，更加懂得珍惜、懂得奉献。”2019级硕士研究生杨于权道出上海交大医学生们的心声：在前行中成长、历练，书写属于新一代的青春之歌。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 02 版）