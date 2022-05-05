美年健康收购保险经纪公司 规划落地保险业务

近日，中国预防医学企业美年健康确定收购一家全国性保险经纪公司，规划落地保险业务，其目标是凭借美年现有的预防医学体系与积累的海量健康体检数据，构建“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”的数字化健康服务平台，致力于打造中国版HMO(Health Maintenance Organization)的新模式。

据了解，美年打造的中国版HMO可以概括为“预防医学+保险创新”新模式，主要特点是基于美年在肺部(肺结节)、消化道、内分泌、心脑血管、癌症早筛等核心领域的学科优势和数据体量，整合远程数字化平台和专家资源，创新研发针对特定人群的健康险支付产品。为推动这一新模式的实现，美年已专门成立了创新发展中心，通过单病种综合解决方案与创新保险产品的结合，将有效帮助企业及个人节省在医疗领域的费用支出，实现企业、客户、医疗机构与保险公司之间共赢的合作机制。

多年来，美年一直积极布局保险业务，希望通过延伸服务链为客户提供健康体检后的增值服务。2018年，美年打造了“检、存、管、医、保”的创新服务模式。这次对全国性保险经纪公司的直接收购是美年进军健康保险业务的又一里程碑事件。

传统保险公司过往设计保险产品是基于“大数法则”，其目的是赚取承保利润。这种情况导致形成两种困境：一方面，广大有健康保险支付需求的客户被排除在健康保险涵盖的人群之外；另一方面，因为客户没有参加定期的健康体检，能够通过早期筛查发现的疾病未被检查出，并进一步发展恶化错过最佳治疗期，最终导致医疗支付成本的上升。

美年此次收购保险经纪公司的战略布局，则是基于自身在预防医学领域服务链的完善，通过保险经纪公司的直接运营，进一步拓展预防体检与健康保险的结合，最终探索出适合美年服务场景的“预防医学+保险创新”的HMO新模式。

HMO服务模式(健康维护组织Health Maintenance Organization)是管理式医疗的一种形式，主要是指保险类企业在收取用户固定预付费用后，为特定地区、主动参保的用户提供全面的医疗服务体系。其中最核心一点就是将支付方和服务方整合起来，最大程度地控制医疗成本。近年来，美年积极与各地公立医院共建医联体，其中权威医疗学术机构为客户检后医疗服务提供通道支撑。

在业务布局上，近年来，美年已提前布局专科诊疗、慢病管理、基因检测、互联网医院、疫苗和细胞存储、中医药产业、健康大数据开发等关键赛道，基本涵盖了体检业务的上下游产业链，不断完善产业生态圈的构建。在医疗团队建设上，美年持续加大投入力度，旗下四大健康体检品牌共计有6.5万名员工，其中重点学科专家、医技护人员3.5万余人，已建成一支专业、有温度的庞大服务团队。综上，美年开创“预防医学+保险创新”的HMO新模式可以在现有健康体检服务的基础上精准开展保险产品的设计与销售。前端上，保险产品设计有亿级健康体检数据支撑，后端上，保险产品销售有千万级客户基础。同时，美年可以快速调动自有万名销售人员体系，匹配客户需求，实现从预防端、医疗端到支付端的服务闭环。

据介绍，若美年此次保险业务实施顺利，保险业务将会促进美年营收规模的较大增长。在广泛深入实施健康中国国家战略与积极应对人口老龄化国家战略的政策红利背景下，美年致力于打造的预防医学领域中国版HMO新模式，不仅为我国健康服务业的发展提供一个“美年”样本，也为美年的未来发展带来更广阔的空间。