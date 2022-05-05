留学行前  收好安全指南

日前，教育部留学服务中心与新华网合作举办2022中国国际教育巡回展平安留学专场活动，邀请相关专家围绕出国留学防范诈骗、法律援助、安全常识等话题进行讲解，旨在助力中国学子平安留学。

不管套路怎么变

谨慎转账应万变

留学在外，电信网络诈骗是留学生们常会遇到的陷阱。“目前，电信网络诈骗主要包括网络刷单、网络贷款、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、冒充熟人或领导、冒充公检法等。而据不完全统计，目前公安机关发现的诈骗类型已超过50种。”国家反诈中心警官谢琦介绍道，“中国留学生常遇到的诈骗套路包括对方冒充中国驻外使领馆工作人员等，比如谎称自己是中国驻外使领馆工作人员，声称留学生签证有问题，即将被遣返等。”

“我曾经协助处理过3起中国留学生遭遇虚拟绑架的案件。”国际安全教育专家王学军分享了真实案例，“虚拟绑架的基本套路是犯罪团伙冒充警方等权威部门，电话告知留学生涉嫌违法犯罪要面临处罚。之后会表示，相信学生没有参与犯罪，但是需要把钱打到安全账户自证清白。然后犯罪团伙以‘办案需要’为由诱导学生拍摄被绑架视频，与外界切断联系，最后假扮劫匪用视频要挟家长。”

对于如何防范此类案件，王学军建议，首先，要提高防骗意识，清楚犯罪套路，知道虚拟绑架等各类涉财犯罪的特征和手段。其次，要了解相关的法律法规和执法流程，比如警方不会通过电话办理案件，更不会要求转账汇钱。归根到底，最关键的防范策略是无论对方编造了什么理由，都不转账、不汇款。如果实在觉得不踏实，可以通过官方渠道进行求证。

“不管套路怎么变，谨慎转账应万变。”谢琦向大家谈到防范和应对电信网络诈骗的措施时说，“电信网络诈骗的最终目的都是以各种理由让被诈骗对象转账汇款，所以各位留学生要记住，转账之前多核实，有任何疑问都可以先向警方咨询。”

了解留学地法律程序

善于维护自身权益

不同国家的法律体系不同，中国留学生在国外可能会无意间违反当地法律规定。此外，当遇到警察执法时，如果没有法律意识，不知如何应对，也有可能被误解，甚至遭遇暴力执法。因此，留学期间，学子有必要掌握一些与日常学习、生活、出行等相关的法律知识，了解如何规避和应对法律纠纷。

“对于中国留学生，要了解各国常见的法律事项或纠纷。各国的法律程序不同，不要因为程序错误而承担更严重的责任。”中国政法大学副教授何启豪根据他的经验举例说，“比如在国外开车的时候被警察叫停，警察可能会开出一张罚单，这个时候大家要知道，如果你对罚单的内容有异议，可以向法院提出答辩，但不能置之不理。如果怠于履行程序，之后可能会面临严重的法律后果，比如要缴纳滞纳金，甚至更严重的会构成违法行为；而如果到法院去进行庭审答辩，可能会改变处罚的结果，从而更好地维护自己的合法权益。”

针对在国外面临法律纠纷的情况，何启豪还建议中国留学生要有基本的证据意识，注意保留对自己有利的证据，以及在不知晓的情况下不要随便签字，如果被迫签字，要写明这是在非知晓情况下签的字。

“对于广大留学生和家长，要树立敢于维护自己权益的意识，同时要善于维护。”何启豪说，“大家遇到困难可以及时向就读学校、中国驻外使领馆寻求法律援助，如果事情的处理超出了自己的能力范围，或者情况复杂、特殊，还可以寻找律师，获得有效法律支持，不要想着忍一忍就算了。”

提高安全防范意识

培养自身安全习惯

树立安全意识是留学生及其家长的共识，但究竟什么是安全意识？对此，王学军认为“是在安全的时间、地点，辨识安全的人，做安全之事。”

他进一步解释说：“安全是相对的。从时间段来说，夜间比白天危险，特别是凌晨，这是国内外警察公认最危险的时间段；从区域来说，相对不安全的区域包括摄像头没有覆盖的区域、偏僻之处、狭窄封闭的空间等；从辨别诈骗分子来说，学子们要学习一些识别可疑人员、不法分子的技巧和方法；从行为上来说，核查事实比直接转账汇款更安全；从适应留学目的地风俗习惯等来说，遵守规定、入乡随俗比随心所欲、任性而为更安全。”

对于如何提高安全意识并将其应用于生活中，王学军建议大家多关注安全事件相关新闻和案例，从而了解各类安全风险，学习安全知识。“有了安全意识，相当于掌握了理论知识，但还要培养安全习惯，这需要进行实践，刻意练习。”

“比如对枪击案件的应对。如果没有经过刻意练习和演练，即使学过安全知识，在第一时间做出正确反应也是比较难的。”王学军说，“因为枪击案件的发生是一瞬间的事，当枪声响起，人的正常反应是吓一跳、呆愣在原地，甚至四处观望，想看看声音从哪儿来，之后慌乱逃跑。这是一种应激反应，但可能导致自己暴露在危险区域。如果经过反复练习，在疑似枪声响起的时候，我们可以降低身体高度、瞬间做出冷静判断往安全区域逃生。”