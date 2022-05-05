筑起援沪抗疫防线（众生相）

杜长丽（右）检查上班人员穿防护服。

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自4月13日抵达上海，北京航空总医院援沪医疗队首批16名队员援沪抗疫工作，已有20余天。目前，医疗队与北京电力医院、核工业总医院共3家国资委援沪医疗队组成的“三军联队”快速接手进驻“场中路方舱医院”。在“三军联队”中，一位优秀医院感染管理（简称院感）专家受到了大家的关注与高度认可。她就是航空总医院院感专家杜长丽，正是她带领的院感团队，筑起了此次医疗队和方舱医院的坚实院感防线。

杜长丽担任院感组长，带领联队中的8名医务人员，负责方舱医院和“三军联队”的全部院感工作。 院感工作责任重大，是抗疫工作的基础防线。杜长丽迎难而上，用3天时间，快速完成了管理制度的制定、流程的梳理，实地改造现场所有院感监控工作，并在各家医院快速推广。方舱医院院感工作很快进入顺畅运行轨道，极大降低了可能存在的感染风险。

院感组每天工作分为白班和夜班两个班次，由杜长丽带领8名团队人员轮流值守。每天需要5个人、9人次进入方舱污染区，负责所有医护人员四个班次防护装备的穿脱，防护用品的检查和补充，清洁消毒、垃圾回收，以及清洁区、更衣室环境消杀等。

虽然每个班次6小时，但实际工作时间远超这些。白班每天早上6点50分从酒店出发，到所有人员更换完衣服出舱乘车回到酒店，至少9个小时，全程佩戴N95口罩，不吃不喝。不要说每个班绷紧神经，一丝都不能松懈地完成院感工作，仅这么长时间不吃不喝，对每个人生理和意志而言，都是极大考验。而夜班人员亦然，他们从下午6点50分乘车开始，经常要坚持到凌晨3-4点。

和其他院感成员相比，杜长丽的工作责任和压力更大。除具体负责方舱医院及“三军联队”院感工作外，杜长丽还被推举为国资委第一批援沪医疗团队11家医疗机构的院感工作总负责人，负责本次对接的方舱医院、上海市第四人民医院相关病区以及医疗团队驻地酒店的院感防控全面部署指导工作。作为方舱医院院感负责人，每天下班回到酒店后，杜长丽要完成每天的院感总结。作为国资委首批援沪医疗团队的院感总负责人，杜长丽和院感团队核心人员一起修订了“央企援沪医疗队生活驻地管理制度”、进一步规范“医务人员职业暴露处置制度与流程”“穿、脱防护用品流程”，并制作培训小视频及时下发到各医疗队组织二级培训，常常忙碌到晚上11点多。

凭借这样的打硬仗精神，杜长丽带领着院感组全体成员，有序推进医院、驻地酒店的院感防护工作。杜长丽表示，“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”，作为党员医务工作者和“院感人”，自己一定不负重托，尽职履责带领院感团队，竭尽全力坚守院感防线，为抗疫工作做出自己的最大努力。