“黄牛”借HPV九价港苗牟利 专家：注射私运苗或引发过敏

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拼手速、拼网速，却约不上。目前，国内九价HPV疫苗预约难困扰着不少适龄女性。一些人无奈找“黄牛”打疫苗，每针要付数百元中介费。为何自行预约一苗难求，“黄牛”却能手握苗源牟取暴利？

拨打社区医院的电话，关注各大公众号放苗信息，这样的“抢苗”日常持续了近半年，广州市民吴晓还没有打上九价HPV疫苗。当前国内九价HPV疫苗适用接种年龄为16至26周岁，临近26周岁的吴晓心中焦急，通过微博寻找疫苗“黄牛”。在一堆中介小广告中，吴晓添加了其中一个“黄牛”的微信。

记者在网络平台上搜索“HPV疫苗预约”，发现大量代约广告，代约、代抢的费用从几百元到几千元不等。疫苗“黄牛”的业务涵盖全国各大城市，一些“黄牛”声称“预约完一个星期内随时打”。

自行预约“一苗难求”，“黄牛”如何能约苗成功？

记者调查发现，一些“黄牛”团队通过技术代抢的方式提高约苗的成功率。吴晓告诉记者，在约苗的过程中，“黄牛”发送近期放苗的医院信息，确认打针地点后，在自己的终端设备登录吴晓的账号，通过运行外挂编程软件进行代抢。

今年1月，江西警方通报南昌一名研究生刘某通过编写计算机程序代码，充当预约、代抢九价疫苗的“黄牛”，该程序代码可以在医院官网自动运行。刘某开价800元至1000元，在各大社交平台发布有关疫苗“代抢”信息。刘某因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被采取刑事强制措施。

除了技术代抢以外，一些“黄牛”自称有医院“合作渠道”进行预约。记者以消费者的身份在“黄牛”处下单后成功约苗，在接种前夕接到自称“医院工作人员”的电话，告知记者接种医院的地址。记者通过搜索发现，在该社区医院公众号显示的官方预约渠道，九价HPV疫苗库存状态显示为“缺苗”，且无法预约。

在某妇幼保健院完成接种的王菲菲告诉记者，自己预约近一年没打上针，但给“黄牛”缴费后第二天就约上了第一针。在接种现场，此前与自己线上对接的“黄牛”摇身一变成了“医院工作人员”，协助王菲菲进行挂号后便回到了医院接诊处继续工作。

除了技术代抢、售卖内部疫苗以外，一些“黄牛”私运港苗，与医疗机构的护士合作揽客。据接种港苗的陈嘉敏介绍，“黄牛”在确定接种时间后提供接种医院护士的联系方式，接种当天陈嘉敏到达指定医院，护士拿着针剂帮其快速接种。“我的三针是在三家不同的医院打的，整个过程都是偷偷摸摸的。”陈嘉敏说。

据了解，HPV疫苗有较严格的运输温度要求，这给私运港苗的有效性打上了问号。中山大学孙逸仙纪念医院妇产科副教授姚婷婷表示，私运九价港苗难以判断疫苗真假，有的可能无法起到预防作用，甚至会引发接种者过敏，存在较大风险。

姚婷婷表示，公众需要改变对HPV疫苗的认知，虽然“价”越高保护的型别越多，但接种二价、四价疫苗已可以预防70%的宫颈癌，及时保护是第一步，建议适龄女性有什么疫苗就优先打什么疫苗，在完成HPV疫苗接种一年后，还可以继续接种其他HPV疫苗。

据了解，全国多地逐步推进适龄女性HPV疫苗普遍接种策略，目前已有内蒙古鄂尔多斯、江苏连云港、山东济南、福建厦门等地启动二价HPV疫苗免费或补贴接种计划。

（文中吴晓、王菲菲、陈嘉敏均为化名）