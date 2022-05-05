上海移动核酸采样车助力复工复产

为方便市民核酸检测，上海进一步优化常态化核酸采样方式，近期在青浦区有28辆移动核酸采样车陆续投入使用。这些移动核酸采样车开进企业，为企业员工提供安全、便捷的核酸检测服务，助力企业复工复产。

科技日报记者从青浦区获悉，流动核酸采样车由早餐车改造而成，带有空调，可以在不插电的情况下运行两小时。每辆采样车除司机之外，还配备2名采样人员和2名信息登记人员。采样人员在车内通过采样窗口就可对人群进行核酸采样，从而避免交叉感染。采样完成后，样品由采样车直送检测机构，减少了中间转运环节。此外，车内还设置有含氯消毒剂、紫外线灯等消杀设备，全程保障采样车的卫生安全。

移动核酸采样车工作人员表示，采样车可以随到随用、就地采样，缩短了检测人员往来采样点的距离，提高了采样效率。同时，车内带有空调和排风扇，内部空气实现单向流动，为工作人员提供了相对舒适安全的工作环境。采样车运营第一天，两辆流动核酸采样车就完成了青浦区66家企业近2500人的核酸采样工作。

据悉，目前移动采样车通过提前预约方式，现阶段主要为复工复产闭环管理企业服务，后续青浦区将继续加强核酸采样点服务建设，通过固定采样点、便民采样点和移动采样车相结合的方式，为全区群众提供安全、便捷的核酸检测服务。