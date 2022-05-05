疫情要防住、经济要稳住、发展要安全（望海楼）

今年以来，中国经济广受关注，看好者众，唱空者有。特别是进入3月份后，国内疫情多发叠加乌克兰危机，新的下行压力进一步加大，部分主要经济指标增速放缓，外界时有质疑声音。

面对明显增多的风险挑战，中国经济能否继续抗压、稳定前行？怎样做好当前经济工作？日前召开的中共中央政治局会议围绕努力实现全年经济社会发展预期目标作出一系列重大部署，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

疫情要防住，始终坚持人民至上、生命至上。从取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，到成功控制住由德尔塔变异株引发的疫情，再到各地从严防控迎战奥密克戎……两年多来，中国最大程度保护人民生命安全和身体健康，疫情防控保持全球领先地位。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安称赞说，中国应对疫情的防控措施保证了极低的发病率、死亡率和住院率，以及社会、经济的平稳运行。眼下，全球疫情仍处于高位，国内疫情点多、面广、频发，疫情防控形势严峻复杂。坚持就是胜利，防控不能松懈。根据病毒变异和传播的新特点，还要高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零。

经济要稳住，坚持稳字当头、稳中求进。新冠肺炎疫情发生以来，中国一手抓防疫、一手稳经济，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，2020年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，2021年经济总量突破110万亿元，今年一季度经济实现“开门稳”。近期，受多重因素影响，有的行业困难明显增加，一些市场主体受到严重冲击。面对新的下行压力，尤需加大宏观政策调节力度，稳定宏观经济大盘。从实施好退税减税降费等政策到用好各类货币政策工具，从抓紧谋划增量政策工具到全面加强基础设施建设，从做好能源资源保供稳价工作到确保交通物流畅通……围绕党中央决策部署，政策靠前发力、适时加力，将有效推动实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，中国政府有充足政策空间应对经济下行压力，有能力提振中国经济。

发展要安全，守住不发生系统性风险底线。习近平总书记强调，“统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。”4月底的中共中央政治局会议和中共中央政治局集体学习都提到一个词：安全。安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。有效管控重点风险，促进房地产市场平稳健康发展，保持资本市场平稳运行，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施……这些都需要各级领导干部在工作中有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求，充分体现了从系统论出发推进工作，在多重目标中寻求动态平衡。面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，实现这些目标并非易事。但我们有14亿多人口的超大规模市场、全球配套最完备的制造业体系，以及澎湃的发展新动能、充足的政策工具、强大的经济治理能力和不断释放的改革开放红利，这是中国的优势和底气所在，我们完全有信心、有能力、有条件应对各种风浪，办好自己的事，保持经济持续健康前行。

中国经济的韧性与潜力，让遭遇“寒流”的世界经济和各国企业看到更多希望和机遇，投下信任票。今年一季度，来华直接投资净流入1070亿美元，创下有记录以来新高；国际知名投行摩根大通、高盛在华新增超100个职位；广东、江苏、辽宁等地多个1亿美元以上外资大项目在5月初进入施工高峰期……外资新举动的背后，是对中国发展大势的正向预期。恰如施耐德电气中国区总裁所说：“即使疫情增加了不确定性，我们仍愿意增加在华投资，因为这里有广阔的市场空间、良好的创新环境和稳定的经济表现。”

5月的神州大地，和风拂面，万木竞秀。让我们坚定信心加油干！

（作者为本报评论员）