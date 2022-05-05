坚持走中国特色全民医保之路

当前，适合我国基本国情、发展基础条件和民生保障需要的全民医保体系已初步形成。制度优势不断显现，民生保障效果斐然，并在系统集成三医（医疗、医保、医药）、服务国家重大战略等方面持续发力，为全球医疗保障实践提供了有益的中国经验和中国智慧。

中国特色全民医保的制度优势得到充分检验

全民医保是中国特色基本医疗卫生制度的基础。我国在医保改革之初，就确定了要立足中国实际，用较短时间建立并不断完善全球最大的医疗保障网，特别是2018年国家医疗保障局成立以来，医疗保障能力进一步提升，基本制度不断优化，重大改革攻坚克难，全民医保体系的制度优势得以展现。

目前，我国已提供了有效的住院和门诊大病保障，健康预期寿命、婴幼儿死亡率等健康指标已优于不少高收入国家，2020年个人卫生支出占卫生总费用比例下降到27.7%，看病贵问题得到极大缓解。在因病致贫返贫风险防范方面，实现近1亿贫困群众基本医疗有保障，更好守住了健康底线。在三医协同方面，支付方式改革持续向纵深推进，集采政策破题药价虚高，为三医集成蹚出了中国道路。在新发传染病风险应对方面，医保政策也靠前发力，实现疫苗个人“零费用”、救治个人零负担。

按照可比口径来看，我国医保制度绩效已优于大多数国家，健康保障网不断织密扎牢，政策工具更加创新有效。在医保制度道路选择上，我国有着坚定的制度自信。

保基本与可持续是全民医保的底线要求

“十四五”时期，我国人口老龄化进程仍将加剧、就业方式更加多元，再加上我国医保制度自身仍存在局部性不平衡、不充分问题，构建系统更加完备、更加成熟的高水平全民医保体系，改革任务依然艰巨繁重。从制度发展的底线要求来看，要坚持千方百计保基本、必须做到可持续。

在保基本方面，要切实维护人民群众“病有所医”的保障需求，把保基本理念贯穿始终。要坚持应保尽保，适应人口流动和就业形态变化提升参保质量，确保灵活就业人员根据自身实际，以合适方式参加基本医疗保险，并放开参保的户籍限制。要合理确定待遇标准，加快补齐重特大疾病救助的短板，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，把更多救急救命好药纳入医保。同时，要严格确定基本保障内涵，厘清待遇支付边界，特别是要坚持制度的统一和规范性，严格落实待遇清单管理的刚性约束，不搞地方福利攀比。

在可持续方面，要充分预估制度可能面临的支付压力和支出风险。在筹资环节，应均衡个人、用人单位和政府多方责任，提高基金统筹层次，强化预算管理，实现基金长期稳健运行。在支付环节，要加快统一药品医用耗材目录和医疗服务项目支付范围，发挥好医疗保障的战略性购买功能，提高基金支付绩效。同时，要在多层次体系建设上进一步发力，扎牢救助网底，规范和完善大病保险、职工大额医疗费用补助、企业补充医疗保险等制度功能，鼓励和支持商业健康险、医疗互助有序发展，从而有效减轻人口老龄化、就医需求增加对基本制度形成的支付压力。

全民医保体系要坚持尽力而为、量力而行

习近平总书记强调“尽力而为、量力而行”“把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上”，这既是我国民生建设的重要原则，也是医疗保障改革发展的必须遵循。

从各国医保实践来看，一些国家盲目扩大医保政策的兜底范围，透支了物力财力和负担能力，对经济发展、民生保障和医保制度良性运转都带来了不同程度问题。数据显示，“免费医疗”国家卫生费用占GDP比重往往在10%以上，使宏观经济体系背上了沉重包袱，是引发“福利病”和财政危机的重要原因。在高投入下，资源挤兑问题突出。

中国特色全民医保体系建设要坚持实事求是，立足经济社会发展水平和基金承受能力，在提高待遇、保障扩面方面精打细算，排出优先序、必选项。没必要照搬照抄别的国家的制度模式，应始终立足我国基本国情条件，不断巩固完善适应中国国情的全民医保制度体系，在发展中改善民生保障质量，在改革中夯实提升医保治理效能，推动基本医保制度行稳致远，实现民生改善与经济社会发展良性互促。

（作者为中国宏观经济研究院社会战略规划研究室副主任）

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 13 版）