如何正确佩戴口罩、穿脱防护服？专家拎出关键点

疫情防控这么久，您真的懂得如何正确佩戴口罩、穿脱防护服吗？

5月4日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市疾控中心传染病防治所副主任医师江宁现场介绍了科学佩戴口罩和穿脱防护服的知识。

佩戴口罩时应注意选择大小合适的口罩，要保证完全包裹口鼻和下巴。对于N95、KN95口罩，佩戴时还需要通过吸气、呼气测试来确认密合性。工作过程中应保持口罩与脸部的贴合，不能滑脱或露出鼻子。脱卸口罩时应避免用手接触罩体正面，及时做好手卫生。

有些情况，比如说协助采样、阳性楼栋送物资的志愿者，是需要穿防护服的，就是通俗说需要穿“大白”的。“大白”就是二级防护，通常是在近距离接触可疑风险对象，或与可疑风险对象在室内待较长时间的情况下使用。主要包括：一次性帽子、N95/KN95口罩或医用防护口罩、护目镜或防护面屏、医用防护服、手套、鞋套或工作鞋等6件防护用品。

这些防护用品有一些关键点，请大家一定要注意：

1、防护用品在穿戴时，因为都是干净的所以相对风险比较小，风险主要集中在脱卸时。为保证合理的脱卸顺序，对穿戴顺序进行了规定。

2、口罩是最重要的防护用品，最后脱；手套是最脏的，最先脱；防护服和鞋套是穿在一起的，一起脱。与之相对应的，穿戴顺序则和脱卸顺序完全相反。

3、穿戴中的注意点：帽子要将头发完全包裹；手套应包裹防护服袖口，鞋套要包裹防护服裤口；防护面屏应完全遮挡住下巴。

4、防护用品连续使用时间不应超过4小时。使用过程中如果有污染或破损要立即更换。

5、穿戴完成后，志愿者要至少2人一组，不要单人独行，以便及时互相提醒。

6、脱卸时，先将最脏的手套脱掉，然后是面屏（护目镜）、防护服与鞋套同时脱掉，最后在二脱处脱卸口罩、帽子，换新口罩。为了保证在脱卸过程中双手一直是干净的，每脱一件防护用品都要进行一次手卫生。

7、脱卸时的注意要点：要慢速、轻柔；应将外表面包裹于内表面中，如脱卸防护服时要慢慢向下卷曲并将鞋套一同脱下。如果多人同时脱卸，大家的动作应当同步，并要相隔2米以上距离。

江宁说，穿脱防护服是非常专业的事情。大家在上岗前一定要经过专门的培训，掌握好穿脱要领。我们也制作了一些视频，帮助大家培训和学习科学穿脱防护服。（姜泓冰）