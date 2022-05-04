上海防疫青年志愿者在一线飞扬青春

防疫志愿者不同于其他类别的志愿者，他们的工作具有一定专业性和风险性。如何减少志愿者的感染风险？5月4日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海团市委副书记邬斌介绍，目前主要做了两方面工作。

一是加强专业培训。在本次疫情之初，上海团市委、市青年志愿者协会向志愿者发出了《工作指引》，对志愿者立足社区、加强防护提出规范指导。团市委联合市疾控中心专门编制了《防疫青年志愿者健康防护指南》和《防疫青年志愿者岗位分类及防护要点》，为基层开展培训提供专业参考。前不久，针对社区防疫工作汇编了《社区防疫青年志愿者岗位实务手册》，涵盖了社区核酸检测辅助、代配药、消毒、物资运送、团购等9大类岗位的规范流程和防护指引，主要目的是让志愿者“在规范中服务”“在安全下奉献”。

上海团市委也尝试用年轻化的方法去开展培训。比如，在青年志愿者中建立社群，联合一些公益组织，通过线上沙龙、网上直播等形式，让年轻人自己一起来讨论怎么样建立一支小区志愿者队伍、怎么样动员更多年轻人加入、怎么样编好一份疫情期间实用的社区小报等等，让大家一起来分享，一起来“抄作业”。

二是提供物资保障。本次疫情以来，上海团市委会同市青联、市青基会、市青企协等，在爱心企业、爱心人士及兄弟省市团组织的慷慨相助和大力支持下，共为抗疫一线筹集了超过2800万元防疫物资，包括口罩、防护服、隔离衣、隔离面罩、隔离帽、抗原检测试剂、消毒用品以及食品、生活用品等物资。

“志愿者的安全，既需要组织用心、自己当心，更需要社会方方面面的共同关心。天底下没有一种职业叫志愿者，没有一种人生来就是志愿者，他和你我一样，就是一个普通人。让我们一起关爱志愿者、善待志愿者。”邬斌说。（姜泓冰）