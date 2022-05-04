不妨制作“防疫好邻居”行动指南

继北京昌平区出现“男子得知自己密接后独守车内”的教科书式操作后，近日另一位“防疫好邻居”也受到很多人点赞：北京西城区广外街道鸭子桥社区居民刘先生接到外地警方电话，告知他曾送站的一个朋友新冠病毒核酸初筛阳性。得知自己可能是密接后，刘先生迅速把自己隔离在私家车内，并立即拨打110报告情况。后来相关人员核酸检测复核结果均为阴性，风险解除，目前刘先生所在的社区一切正常。

疫情暴发以来，“得知自己密接后独守车内”之类的“防疫好邻居”事例已出现多起。可以预计，在常态化疫情防控过程中，随着民众防疫责任意识的逐渐增强，北京和其他地方会涌现出更多的“防疫好邻居”。

疫情防控是一项系统工程，需要全社会全链条参与，而民众个体是疫情防控体系中不可或缺的重要一环。两年多来的疫情防控经验告诉我们，在个体环节的麻痹、疏忽或过失，很可能把疫情防控的篱笆撕开一条口子，很可能给一栋楼、一个村庄、一个社区乃至更大的区域带来病毒传播、疫情扩散的风险隐患，很可能让不少人遭受隔离、封控、停产停业停课等负面影响。在这方面，各地已经有了不少教训。

“防疫好邻居”的闪光点和可贵之处在于，在得知自己与阳性病例或疑似阳性病例密切接触的信息后，立刻采取了自我隔离措施，并向有关部门报告，用个体的敏感意识、责任意识和付出阻断了病毒传播或潜在传播的“支路”，没有把病毒传播的风险带给家人、同事和“邻居”们，没有让更多的人卷入其中、承受不便和压力。“防疫好邻居”缩小了疫情防控范围，提升了疫情防控的精准度和效率，减少了对社会资源的消耗，降低了防控成本。显然，“防疫好邻居”以实际行动在细节上实践、诠释了“以最小的代价实现最大防控效果”的理念。

“防疫好邻居”多多益善，“防疫好邻居”的好经验好做法多多益善。如果人们都能养成“防疫好邻居”的责任意识，都能用“小我”的谨慎和付出来换取“大我”的安全、便利，疫情防控的责任关口便能环环相扣，形成更加紧密和牢靠的机制，便能取得事半功倍的效果。

政府部门应通过媒体和基层治理体系广泛宣传“防疫好邻居”的做法和经验，制作发布“防疫好邻居”行动指南，加强对民众的教育引导，积极培养民众的“防疫好邻居”责任意识，让民众知道在遭遇自己或家人等成为密接、次密接等突发情况时应该怎么做，应该找哪个部门联系，应该如何保护自己或他人，如何把疫情进一步传播的风险控制到最低。政府还应该对“防疫好邻居”予以表彰奖励，树立“防疫好邻居”先进典范，以榜样的力量激励、感召更多的人成为新的“防疫好邻居”。

“防疫好邻居”的行为选择和担当既关乎责任，也关乎爱和温暖。在疫情防控中没有人是一座孤岛，每个人的防控利益、效果以及风险都紧密相连，每个人都是他人的“邻居”，也都应该从配合流调或核酸检测、主动报告个人行程信息、注意个人防护、遵守相关防控要求等细节做起，努力成为“防疫好邻居”。这么做，既是对自己负责，也是对“邻居”负责，更是对疫情防控的大局负责。