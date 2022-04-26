我们是8号楼患者的“最后一道防线”

我是重症科大夫，对患者的重症比较敏感。前两天晚上，同事们发现一个紧急情况：一位78岁的老大爷精神不好，伴有听力下降的情况。

我到病床旁查看情况，患者有既往高血压、冠心病史，此刻整个人昏昏沉沉的。我立即叫上呼吸治疗师关敬斌和司高峰一同处理。

经过讨论，我们决定就在方舱给予患者心电监护，并调整用药方案。大家不停地安抚患者和家属的情绪，等到后半夜患者生命体征逐步平稳后，我们才放心地离开。

在日复一日的忙碌中，我们援沪已经20多天。4月3日，河南省肿瘤医院派出一支183人的医疗队紧急援沪。来到张江方舱医院后，我们随即开始了紧张有序的工作。

由于我和关敬斌、司高峰三人与危重症患者打交道多，对监护、机械通气、心肺复苏、纤支镜技术等都比较熟悉，因此有同事称我们是8号楼患者的“最后一道防线”。

几天前，我们遇到一位33岁的患者。入院后，我们给予了对症处理，但他还是持续发热、咳嗽。入住方舱7天后，他的症状加重，伴有胸痛、胸闷等症状，指脉氧饱和度波动在92%~97%。患者正值青壮年，生命体征还算平稳，但症状加重、伴着气喘，有转化为重症病人的苗头。怎么办？我们商量后决定立即行动。

方舱条件有限，应转到外院进行胸部CT检查，必要时转入定点医院及时救治。我拿起手机，紧急联系指挥部，得到的答复是“随时特事特办”。当日，我们通过120急救车把患者送往周浦医院，胸部影像学提示为肺部感染加重，患者随即被送往定点医院加强救治。

作为重症科医生，对患者的每一个细节表现都不能放过。此次来援沪，除了要善于打硬仗，还要关怀有需求的对象。

我和关敬斌、司高峰都为人父母，看到病区里的孩子格外亲，医疗队还专门给孩子们“补给”了面包和牛奶。有时候，孩子们不肯吃药，闹着要吃零食。可是，零食从哪里来呢？第二天，我们仨不约而同地带来巧克力，一颗不留都给了孩子们。

其实，这些巧克力是我们医疗队队员的应急补给，工作过度疲劳导致低血糖时可以吃上一口。要知道，大家上一个班，再加上交通往返，时长达9个半小时，其间，还不能喝水进食。看到孩子们收到巧克力后高兴的样子，我们也很开心——在这个特殊的时期，做这么一点小事就能换来孩子们的快乐，值！

眼下，每天的工作依然忙碌。我们这些重症医生就是以这样的方式坚守岗位，践行着“豫沪同日月，河海共此时”的承诺。

（本报上海4月25日电 记者章正、张蕾、靳昊采访整理）