为全球抗疟贡献中国智慧与方案

作为中国传统医药献给世界的一份礼物，青蒿素的运用正在持续为全球健康事业作出积极贡献。

疟疾是一种由寄生虫引起的威胁生命的疾病。统计数据显示，2020年，全球疟疾感染病例达2.41亿，高于2019年的2.27亿；疟疾死亡病例约62.7万，较2019年的55.8万同比增长12%。此外，非洲地区是全球疟疾最为严重的地区。2020年，全球95%的疟疾病例集中在非洲，96%的疟疾死亡病例也在该地区。

青蒿素的出现，为全球抗疟带来新希望。世界卫生组织日前发布《世界疟疾报告2021》，称以青蒿素为基础的联合疗法目前仍是人类治疗疟疾的最好办法。疗效快、副作用小、价格低廉的青蒿素，挽救了数以百万计的生命。自世卫组织2000年把青蒿素类药物作为抗疟首选药物推广全球以来，撒哈拉以南非洲地区约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法，其中约150万人免于死亡。

中国抗疟的成功经验为推动完善全球公共卫生体系、共建人类卫生健康共同体贡献中国智慧和方案。中国经过70多年的不懈努力，取得了从20世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例到零病例的瞩目成绩，并在2021年获得世界卫生组织颁发的国家消除疟疾认证。中国探索总结出的“1-3-7”工作模式也被正式写入世卫组织技术文件向全球推广应用。

近年来，中国积极与非洲国家开展抗疟合作。自2007年起，中国医务工作者在印度洋岛国科摩罗开展“复方青蒿素快速清除疟疾项目”，为当地带去中国防治方案。2017年，科摩罗实现疟疾零死亡，发病人数下降98%，短期内实现了从高疟疾流行区向低疟疾流行区的转变。得益于与中国的抗疟合作，科摩罗有望在2025年成为成功清除疟疾的非洲国家之一。

3月，中国发布《“十四五”中医药发展规划》，提出加快中医药开放发展，包括推进在相关国家实施青蒿素控制疟疾项目，深化中医药交流合作，助力共建人类卫生健康共同体。当前，受到新冠疫情冲击，全球抗疟工作面临多重挑战。要真正赢得抗疟战役，就必须在全球范围内消除疟疾。中国将继续把自身有效消灭疟疾的方法与世界分享，为其他国家疟疾防控提供有益参考。

疟疾是威胁人类生命健康的重大公共卫生挑战。全球抗疟工作呼吁国际社会加强合作，也期待融合中国医学智慧、抗疟经验及中非合作优良传统的中国方案，继续为推动共建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

（新华社记者朱绍斌）