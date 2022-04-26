持续深化医改  守护人民健康

始终坚持人民至上、生命至上，不断完善制度、提高质量，才能让群众真正享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等优质服务

患病多年，福建省三明市沙县区居民翁华，早年习惯往医保账户里“贴钱”，如今实现“年有结余”；从医数载，三明市将乐县总医院心内科主任医师谢汉刚，发现个人收入较10年前翻了两番；医改数年，三明市医保局统计显示，全市医保基金从2011年亏空2.08亿元，实现了此后连续多年保持盈余。在三明市，从患者看病难看病贵、医生忙盈利、医保基金“穿底”，到实现患者、医生、医保共赢，医改“小账本”里书写着大变革。

近年来，三明医改以药品耗材治理改革为突破口，坚持医药、医保、医疗改革联动，为全国医改探索了宝贵经验。2021年3月，习近平总书记在福建考察时来到三明市沙县总医院，指出：“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。”不断总结经验，继续深化改革，做到均衡布局优质医疗资源，让群众真正看得起病、看得好病，才能为人民健康提供可靠保障。

改革往往是从破解难题开始的。曾经，三明的医保基金出现亏空，群众也面临药价虚高的问题。在全面调研、综合分析后，三明决定改革，全面取消药品加成，切断药品回扣渠道，省下的费用让医保基金有了结余，挤压药品耗材虚高水分而节约下来的医保支出，被用于提高群众报销比例和调整医务人员收入。当地医生感慨：“砍掉的是灰色交易，增加的是阳光收益。”群众一算，住院费用起付线从600元变为不设起付线，费用不分医保目录内外，总费用报销比例从46%升至67%，医改惠民的红利实实在在。切中关键，抓住重点，探索出多方共赢机制，是三明医改的一个鲜明特点。

改革再发力，关键要保持制度的生命力，做到因时因势、持续深化。治混乱、堵浪费，整治回扣和不正确医疗行为；建章程、立规矩，调整医院和医生收入分配机制；坚持以人民健康为中心……三明医改在制度建设上久久为功、持续发力。2016年起，三明在全市各县市区组建总医院，将医保基金“打包”给各总医院自行分配，让医院有了资金和自主权。将乐县总医院院长聂立雄说：“这使得我们由治已病转向治未病，让群众尽量少得病。”实践表明，尽可能保障群众健康，不仅能结余更多资金，还能将其用于健康管理，实现以治病为中心向以人民健康为中心的转变。

以“破”为“立”，以“改”促“进”，三明医改始终坚持以人民为中心的发展思想。改革后，结余的钱去哪里了？聂立雄算了一笔账：2021年将乐县总医院的医保基金结余3000多万元，都用在了信息化建设、医疗设施设备升级上，同时鼓励医生走村入户开展健康服务。沙县区总医院将结余资金用于普惠检查，如为儿童开展过敏原筛查，给小吃业主开展免费体检等。始终坚持人民至上、生命至上，不断完善制度、提高质量，才能让群众真正享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等优质服务。

“看病真是方便、便宜”“在这里当医生很有成就感”“继续完善改革，群众的获得感一定会满满的”……在三明，这样的声音令人印象深刻，医改的画卷正徐徐铺展。面向未来，以深化改革为动力，一切从人民需要出发，不断巩固扩大改革成效，我们就一定能更好守护人民健康。

（作者为本报福建分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年04月26日 05 版）