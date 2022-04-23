乳腺癌筛查指南：超声是更适合国人的乳腺癌筛查手段

乳腺癌是全球女性发病率最高的恶性肿瘤，目前中国乳腺癌患病率为59/10万，患病高峰年龄在40～50岁。有关资料显示，与西方国家相比，中国女性乳腺癌呈现三大特点：一是患病率增速快，过去30年，中国女性乳腺癌患病率以3%～5%的速度显著增长；二是发病年轻化，平均比西方女性年轻10岁以上；三是患病率和病死率在不同区域之间差异巨大，早期诊断率和生存率相对较低。

专家表示，积极有效的乳腺癌筛查可以提高早诊率、降低病死率，但目前尚缺乏适合中国女性的规范和指南。其主要争论点在于推荐乳腺超声还是乳腺钼靶(X线检查)为主要手段。据悉，目前欧美国家普遍采用X线进行乳腺癌筛查，欧美国家指南也主要推荐X线为筛查手段。

北京协和医院乳腺外科孙强教授团队10余年来针对中国女性乳腺癌适宜筛查模式开展研究，牵头制定的《中国女性乳腺癌筛查指南》，首次明确提出，乳腺超声是中国女性乳腺癌筛查的首选和主要手段。该指南基于中国女性乳腺癌筛查循证医学证据，针对我国女性乳腺癌发病早、乳腺密度高的临床特点制定，对于规范我国基层乳腺癌筛查，推动乳腺癌的早发现、早治疗，提高患者整体生存率将发挥积极作用。

据介绍，中国女性的乳腺癌患病特点与欧美女性存在很大差别：中国女性乳腺生理特点为密度更高、体积较小；患病高峰年龄更小，致密性乳腺的比例更高。这些因素导致X线检查敏感度较差，X线检查不适用于中国女性的乳腺癌筛查。近年来，越来越多的乳腺外科、内科、超声科以及影像科等多学科临床专家意见趋于支持乳腺超声在筛查中的应用。

孙强团队牵头了一项针对1.3万名高危女性的全国前瞻性、多中心随机对照研究，分别随机采用X线检查、乳腺超声、X线联合超声检查，结果发现超声的敏感度和准确度都显著优于X线检查。对中国女性而言，从乳腺癌患病年龄、乳腺的致密度、卫生经济学、检查的辐射及舒适度等各个方面考虑，乳腺超声在乳腺癌筛查中均具有明显的优势。

据孙强表示，提高中国女性乳腺癌总体生存率的关键是早发现，而早发现的关键是筛查和科普。中国女性从40岁开始进入患病的高峰年龄，推荐大家从成年后就开始接受乳腺癌防治知识教育，定期进行乳腺自我检查、临床乳腺检查，从40岁开始每年进行一次乳腺超声检查。对于乳腺癌高危女性，定期乳腺超声检查的时间可以提前到从30岁开始。（崔兴毅）