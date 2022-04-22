安徽新增无症状感染者28例

2022年4月21日0-24时，安徽省报告无新增确诊病例，无新增疑似病例，新增无症状感染者28例（合肥市蜀山区1例，阜阳市颍上县19例，淮南市田家庵区1例，六安市霍邱县5例，芜湖市鸠江区1例，安庆市望江县1例），新增治愈出院病例1例（淮南市凤台县），新增解除医学观察的无症状感染者55例（合肥市蜀山区3例、包河区1例，阜阳市颍上县1例、颍州区6例，淮南市凤台县12例、谢家集区1例，滁州市天长市19例，六安市金安区1例、裕安区8例，芜湖市繁昌区1例、弋江区1例，黄山市祁门县1例）。

截至4月21日24时，安徽省累计报告本地确诊病例1045例，目前在院治疗9例（合肥市肥东县1例、蜀山区1例，淮南市凤台县2例，宣城市宣州区1例，阜阳市颍州区1例，滁州市明光市2例，六安市霍邱县1例），累计治愈出院1030例；累计报告境外输入确诊病例15例，治愈出院15例；累计报告医学观察91459人，尚在医学观察的密切接触者25747人。

截至4月21日24时，安徽省尚在医学观察的无症状感染者581例（境外输入1例，安庆市宜秀区5例、望江县1例，宿州市埇桥区3例、泗县1例，滁州市天长市27例、明光市3例、定远县3例、南谯区1例，马鞍山市当涂县1例，铜陵市铜官区2例、义安区1例、枞阳县1例，合肥市瑶海区1例、蜀山区13例、包河区4例、长丰县1例，芜湖市弋江区8例、镜湖区14例、鸠江区12例，阜阳市颍州区85例、颍上县41例、太和县3例、颍东区2例、临泉县1例，淮南市凤台县54例、寿县1例、田家庵区23例、谢家集区2例、大通区1例、潘集区2例，宣城市宣州区10例、广德市4例，六安市金安区12例、裕安区210例、霍邱县22例，黄山市祁门县4例，亳州市谯城区1例）。