北京市一批进口火龙果外包装弱阳性

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第309场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，通报本市最新疫情并回应市民关切。4月20日16时至21日16时，本市新增1例本土新冠肺炎确诊病例，为外省来京人员，抵京后即闭环转运至集中隔离点，京内无住所。此外，本市发现一批进口火龙果外包装核酸检测阳性，相关部门立即落实相关点位和周边管控，对涉阳货品第一时间完成处置，连夜开展人员和环境采样，目前反馈结果均为阴性。

昨日，北京市第309场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者了解到，4月20日16时至21日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例1例，涉及丰台区为外省来京人员，抵京后即闭环转运至集中隔离点，京内无住所。同时，北京在开展市场常态化核酸检测时，发现一批进口火龙果外包装核酸检测阳性，涉阳货品第一时间完成处置。

新增1例确诊病例

抵京后即闭环转运

昨日的发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰通报,4月20日16时至21日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例1例，涉及丰台区。确诊病例为外省来京人员，京内无住所。4月19日14时26分，持48小时核酸检测阴性证明乘G10次列车到达北京南站。抵京后即闭环转运至集中隔离观察点。4月20日出现发热等症状，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月21日诊断为确诊病例。

目前，相关部门已对上述感染者开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控。

一批进口火龙果

外包装为弱阳性

据丰台区副区长薄澜介绍，丰台区在市场常态化环境检测中，发现一批进口火龙果外包装为弱阳性。按照“分区网格化管理”的要求，立即落实相关点位和周边管控，对涉阳货品第一时间完成处置，连夜开展人员和环境采样，目前反馈结果均为阴性。

同时，丰台区持续加强进口冷链食品全流程闭环管理，坚持冷库“每日一查”，对全区1.25万冷链从业人员及共同居住者“每日一检”。按照“谁的货物谁负责、谁作业谁组织消毒”的原则，加强进口非冷链货物预防性消毒工作。继续做好货品全流程台账化管理，确保每件货物来源清晰、去向可查。

刘晓峰强调，这再次警示我们，海关及进口货物运输、地面代理、仓储、进口企业等相关部门要做到人物同溯、同防、同查、同管，相关风险人员要配合调查、健康监测、核酸检测等防控措施，以最快速度、最小代价阻断疫情传播。进返京人员要主动报备，按规定进行核酸检测、健康监测，返京后7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所，核酸检测阴性结果未出之前采取居家办公。

北京市委宣传部对外新闻处处长田伟表示，要加强重点行业和重点区域的监督检查及核酸筛查的力度，做好交通运输、快递物流、建筑施工等行业的疫情防控，加大批发市场、农贸市场、农村集市等市场从业人员和环境物品的核酸检测力度，进一步加强冷链货物全链条的排查，防止病毒传播。

丰台辖区全面排查

火车站等重点场站

薄澜表示，丰台将继续加强重点交通场站枢纽防疫管理。坚持做好进返京高风险人群闭环转运工作，坚决消除病毒传播风险。全面排查辖区内人员流动性大的火车站、长途客运站、公交地铁等重点场站点位，通过“常态化检查+每周抽查”的方式督导防疫工作，同步加大执法检查力度，进一步压实防疫责任，对发现的问题实行挂账销单，推动快速整改。指导相关场站进一步优化安检、换乘、行李领取等流程，强化场站内外交通接驳和疏散组织，避免进出站拥挤和站内聚集，为旅客营造安全有序的交通出行环境。

此外，丰台区持续落实好“10+3+3”重点人群定期检测筛查要求，对邮政快递等重点行业和学校、养老机构等重点场所坚持“人、物、环境”同防同检。围绕五一假期，督促辖区内公园景区落实“限量、预约、错峰”要求，商超市场、宾馆酒店及文体娱乐场所严格执行测温验码、消毒通风、环境消杀等各项防疫措施。强化应急值守，加强督导检查，备足流调溯源、核酸检测、医疗救治等专业队伍力量。（解丽 赵婷婷 王斌）