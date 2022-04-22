让党旗飘扬在疫情防控一线（抓细抓实各项防疫工作）

疫情就是命令。江西省南昌市党建引领疫情防控，发挥基层党建组织体系和联动机制作用，坚持在一线建强堡垒、在一线设岗定责、在一线关心关爱，各级党组织和广大党员干部冲锋在前、示范带头，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

江西省、南昌市各级党政领导靠前指挥。江西省委设立南昌突发疫情防控前方指挥部临时党委，省长叶建春担任临时党委书记、指挥长。在疫情防控一线建立党组织。目前南昌市建立临时党组织1431个，成立党员突击队2901个，近万个网格党组织，覆盖全市所有社区（村）。

一个党员一面旗。东湖、西湖、安义等区县机关企事业单位的党员干部按照就近就便原则，主动到社区报到。4月12日开始，因出现新冠阳性病例，红谷滩区商城世纪村小区进行临时管控。社区人手不够，2600多名居民的生活如何保障？这时候，一群党员志愿者站了出来。在68岁的党员李三颜带动下，近百名志愿者承担起物资配送、秩序维持等大量工作。顾志翔是青云谱区洪都街道洪东社区一名普通党员，小区封控后，104户居民居家隔离，他成为管控楼的物资配送“管家”，帮大家“无接触”配送上门，连续工作了10余天。

一个支部就是一个战斗堡垒。南昌县幽兰镇在各自然村设立临时党支部，将全镇划分为60个二级网格、242个三级网格，每个网格由蹲点党员干部、县直机关下沉干部、村组干部、志愿者等组成，分别组建微信服务行动群，保证各项防控要求和措施迅速传达到户、落实到位。

作为此次防疫的重点区，新建区采取“党建+联防联控”模式，党员领导干部带头下沉社区村组，全区组建了102个临时党支部、431支党员志愿服务队，将防疫重点镇长堎镇细分为235个网格，长堎镇以外的乡镇（开发区）细分为1268个网格，每个片区均由县级干部挂帅，每个网格都有党员干部负责、机关单位包片。

西湖、新建等区县还主动从微信、微博、抖音等平台收集居民需求和心声，帮助解决急难愁盼问题。各社区摸排独居老人、重症患者、孕产妇等人员信息，做好帮办代办服务，减少疫情给特殊群体生活带来的影响。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 03 版）