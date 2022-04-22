上海全力救治重症患者（抓细抓实各项防疫工作）

年逾七旬，患有慢性阻塞性肺病、高血压、2型糖尿病的胡老伯，感染新冠病毒数日后，基础病症状逐渐严重，遂被转运至闵行体育馆定点医院，经过积极治疗，症状较前缓解。

上海市统筹优质医疗资源，加强上海市公共卫生临床中心、瑞金医院北部院区等9家定点医院的救治力量，在治疗新冠肺炎同时，对基础性疾病开展多学科治疗。4月20日，上海本土确诊病例出院1173例，无症状感染者解除集中隔离医学观察19124例。

人民至上、生命至上，上海正在全力救治新冠重症患者。

“48小时内两次核酸报告阴性，身体各项情况稳定……”近日，身患多种基础疾病、107岁的失能老人，同时也是新冠肺炎患者，从上海市公共卫生临床中心出院。根据老人的病情，该中心新冠病房主任医师钱志平团队制定了抗病毒、营养支持、调节免疫等多种方案。

上海市公共卫生临床中心党委副书记、主任范小红说，参照国家第九版诊疗方案，结合上海治疗方案，对于包括老人在内、合并基础疾病的患者，救治团队在加强重症预警与干预的同时，加强基础疾病专科化管理治疗，中西医并重，“一人一策”全力救治。

3月以来，上海市公共卫生临床中心累计收治60岁以上老年人1131例，占收治患者的23.97%。中心副主任凌云介绍，其中80岁以上高龄老人336例（100岁以上5例），占比7.12%，累计出院60岁以上老年人838例。

4月20日，随着包括胡老伯在内的第一批十几名患者入住，闵行体育馆定点医院正式运行。

这所定点医院设立9个病区，包括心血管病区、脑血管病区各2个，呼吸、消化、肿瘤、全科以及重症病区各1个。闵行体育馆定点医院指挥长、复旦大学附属中山医院副院长孙益红说，该定点医院由方舱医院升级而来，是为了更好服务各类有基础疾病的新冠感染者，预防和减少重症发生，同时给予失智失能老年群体以专业照护，目前共有700张床位。一是救治有基础疾病的新冠病人；二是新冠感染者合并有急诊的情况，比如因阑尾炎需要外科手术的；三是救治新冠重症患者。

记者在监控室看到，一些用于救治患者的医疗床和相关医疗器械已经安装。“接下来会有更多医生进驻，全力救治患者。”孙益红说，医护力量将达500多人。

4月17日上午10时30分，在华山医院感染科5楼办公室，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，在线与一批医疗专家讨论各定点医院重症患者的诊治。“上海本轮疫情，死亡病例中约九成年龄在75岁以上，需要格外关注对脆弱人群的保护。慢性病人群、免疫功能受损人群，是感染新冠病毒后可能成为重症甚至死亡的高风险脆弱人群。”他说。

为了全力救治重症、危重症患者，上海100多名医疗专家组成8个小组，针对市区两级医院和定点医院、方舱医院提交上来的疑难杂症，每天上午都花近3个小时线上会诊，有针对性地提供方案和建议，提高对重症患者治疗的水平和质量，提高治愈率、降低死亡率。

“有基础性疾病的阳性感染者，尤其是老年人，出现重症的风险高，在治疗过程中要特别加强监测预警，同时及早干预，防止轻症转重症。”上海市卫健委一级巡视员吴乾渝表示。

《 人民日报 》（ 2022年04月22日 03 版）