业内热议：以科技赋能稳健经营 推动互联网保险高质量发展

“2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会”近日在北京举办。会议现场，轻松集团COO张翼、泰康在线财产保险股份有限公司副总裁丁峻峰和微盛联合创始人王海顺围绕“互联网保险高质量之路 以科技赋能稳健经营”的主题展开探讨。

保险行业数字化转型正当时

2022年，中国银保监会办公厅发布了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，推动银行保险行业数字化转型。

丁峻峰认为，保险行业数字化转型恰逢其时。在互联网和数字化消费环境下成长的“80后”“90后”，正逐渐成为保险行业的主要客户群体。保险公司要调整服务模式，适应消费者的数字化使用习惯。近年来，保险科技企业蓬勃发展，在细分领域通过科技手段将先进技术同自身产品相结合，进一步推动行业的整体进步。此外，保险公司自身高质量发展的要求，也促使企业自身转变经营模式，降本增效，更好地适应市场监管与发展。

张翼认为，数字化是行业各个环节转型升级的关键，其中包括业务（产品）数字化、营销数字化及管理数字化。同时，随着人工智能技术的不断发展，智能化也在保险营销、服务、风控、理赔等多个场景加深应用。此外，互联网本身所具有的扁平化、平权、低费用等特点，与保险行业普惠降费及扩大保险人群基数和扩大产品服务基数的发展要求不谋而合，将是后续共同发力的结合点。

数字化催生保险业态新模式

随着数字化的发展，传统保险企业与客户的联结方式也在发生转变，数字化催生出一系列新的业态发展模式。对此，王海顺认为，受疫情影响，保险行业的竞争环境正在由“增量市场”向“存量市场”转变。一些保险机构开始思考在“用户主权”时代，该如何更好地通过内容、形式去激发用户持续消费甚至消费升级的潜能。而私域运营管理便是一项有利于保险行业的发展模式。

王海顺提出，对于保险行业而言，科技进步带来的最大改变是智能化服务。例如，以前企业了解客户需求，只能通过电话、表单收集信息，投入大量的人力物力，但收效甚微。如今，在依法依规的前提下，可以通过分析囊括大量的营销案例、客户消费行为的大数据系统，对客户行为打标分类，针对不同类型的客户，采用不同的营销方式，企业的决策链路得到了优化升级。

科技引领保险行业高质量发展

张翼认为，近期“元宇宙”“Web3.0”的兴起，为保险行业的探索发展提供了一条新路径。可以从业务过程、触达用户方式、产品交互方式等多个层面创新思维，努力为用户提供更好、更大价值的服务。

丁俊峰表示，未来保险科技的发展要在满足各项监管要求的同时，进一步强化产品创新，打通行业数据，更好地促进业务健康发展。与此同时，要意识到互联网、人工智能等新技术对客户服务准确性和优质性的重要作用，以科技促进保险行业高质量发展。