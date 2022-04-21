银行理财型保险被热炒 退保风险不容忽视

“这款某公司的年金产品，全国限量发售1.6亿元，可以选择60岁起年年领取，也可以选择不领取累计生息，最高持有20年时，年化利率可达4.72%；30年时，年化利率可达5.65%；持有40年时，年化利率则可高达6.74%。这款产品有销售额度限制，您资金到账后要尽快过来购买。”近日，北京青年报记者在多家银行网点以投资者身份询问理财产品时，多次被重点推荐一些理财保险产品。

银行理财经理介绍说，相对于“不保本”的其他银行理财产品，这种保险能锁定长期收益，保证最主要的是几乎“零风险”。然而实际并不那么简单，实际上在6年之内退保该产品的现金价值会低于本金，第7年起累计退保才会达到年化单利3.69%，这样的产品你买吗？

热炒产品

“万能险”产品门槛较低

今年以来，无论四大行还是商业银行，定期存款、大额存单利率都一路走低。随着资管新规落地，原来的“保本理财”退出历史舞台，似乎可选择的可保本的产品越来越少。

北青报记者走访多家银行网点发现，这种背景下银行理财型保险再次被热炒。多位理财经理表示，每天都有客户来咨询，只要一有新产品上线，几周之内就卖完。每家银行主打的产品不同，但是可以说保险公司正常经营的情况下，保险产品的现金价值是有保证的、几乎“零风险”，比如有些年金保险、养老理财、终身寿险等保险理财产品，保险能锁定长期收益，这对于追求长期稳健收益的客户还是有很大吸引力的。

有银行网点力推固定给付的两全保险或年金险，产品期限大多为5年，放满5年的年化收益在4%以上。“可以把它当成定期存款来存，合同上会清楚地写明不同年限取出是多少钱，最近这款产品卖得很好，年交5万元、10万元的客户都有。”该理财经理说，这款产品销售计划是4月底前，不过若提前达到全国销售额度限制就买不到了。

一位股份行网点理财经理则重点推介了一款万能险。一次性存入，门槛低，1万元、2万元都可以，放一年就保本，类似于以前那种靠档计息的产品，放到满5年，可以拿到最高4.62%的年化收益。

另一家大行网点门口张贴的红色巨幅海报显示，“三年预计收益4.0%起”“五年预计收益4.3%起”“六年预计收益4.6%起”的字样。一位理财经理解释说：“这款万能险三年期、五年期的已经没有了。”

投资者说

30年年化利率才达5.65%

王女士有一笔80万的钱到期，她希望购买理财增值，银行理财经理推荐了一款年化收益率3.69%-5.65%的产品，令她心动不已。

这位银行理财经理告诉她：“现在3年定期存款利率3.35%的额度经常售罄，过去7年中降了6次息，5月份应该很快就迎来再降，估计直接3%以下了。”这是一款长期锁息功能的保险，某公司的年金产品需要连续3年投入本金，然后最高持有20年时，年化利率可达4.72%；30年时，年化利率可达5.65%；持有40年时，年化利率则可高达6.74%。

“持有30年，才能获得年化利率5.65%的收益，这种投资风险还是很大的，万一中间利率涨了呢？我没有调整的机会了。”王女士最终没有购买这款产品。

这款保险产品需要长期持有，相对普通3-5年的定期存款等产品流动性差一些，这位银行理财经理也坦言，“此类产品客户不是大比例配，都是作为稳定资产配一部分的，多数人是配个10%-20%。而且也不是一次性配完，分3年缴费”。

市场上还有一种增额终身寿险本质是一类终身寿险产品，在保费恒定的情况下，增额终身寿险的保额会随着时间不断增加，即年龄越大，相应的保额会越多。若退保，则能领取相应的现金价值。

业内人士提醒，如果因为短期预期年化收益不理想，中途出现退保，可能连本金都无法保证。以某增额终身寿险产品为例，在不触发身故、全残保险金的情况下，投保后前五年不仅零收益，而且退保损失本金，若投保首年即退保，本金损失可近五成。

退保风险

首年退保本金损失超50%

然而，在稳健收益的另一面是保险产品的一个重要风险不能忽视，即产品的流动性较差。

北青报记者查询该产品条款看到，中途退保风险不可忽视，首年退保本金损失超50%。以这款年金险为例，第一至三年每年投入为100万，如果第一年退保只能退49万余元，也就是本金损失超过50%；第二年退保只能退112万余元，本金损失44%；第三年退保只能退186万余元，本金损失约38%。以此类推，6年之内退保现金价值均小于本金，只有到第七年起累计退保才会达到年化单利3.69%。

对于那些3年内计划换房子、5年内可能换车，或3-5年内可能有其他大额家庭支出需求的人来说购买长期年金保险的风险不容忽视。

有业内人士在受访时表示，关乎理财产品应该关注收益性和安全性及流动性。理财期限是多久，急用钱能不能取出来？实际收益率可能会低于预期收益率等。在投保前要了解产品性质、缴存年限、缴存方式、提前退保损失等条款，以免投保后发现和预期不一致。（蔺丽爽）