新华述评丨巩固企稳态势 坚持就是胜利

继吉林省14日宣布实现疫情防控社会面清零，上海疫情防控到了清零攻坚的关键阶段，总体看，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势。

坚持“动态清零”总方针不动摇，坚定信心决心，压实“四方责任”，上海正在用更大力度推动各项防控措施落地见效，朝着实现社会面清零目标全面攻坚。与此同时，全国各地也在争分夺秒加紧复工复产。

习近平总书记最近在海南考察时指出，当前全球新冠肺炎疫情仍然十分严重，尤其不能放松防控工作。他强调要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，针对病毒变异的新特点，提高科学精准防控本领，完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

进一步落实好习近平总书记的重要要求，不折不扣抓好疫情防控工作。坚持就是胜利，曙光就在前头。

以快制快，抓住战“疫”主动权

本轮疫情尽管控制难度加大，多地坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，用最短时间遏制疫情扩散，并加快复工复产步伐。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有19日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，不过，地区之间交叉输入影响明显。

深圳，按下一周“慢行键”后，3月21日全市用电量快速恢复至此前水平。项目工地、生产线上，“深圳速度”正在回归。盐田港码头，数以万计的集装箱每天发往全球各地。4月8日起，全市开始“分级、分区、分批”有序推进返校复课。

自3月初疫情突发以来，吉林省累计报告感染者突破7万例。经过一个多月艰苦的拉锯战，4月12日，吉林省最大方舱医院清舱；截至13日，吉林省累计治愈出院和解除隔离医学观察40579人，占本轮疫情感染者总数的58.5%。

援吉医疗队陆续返程，车企员工加快返厂，黑土地上忙春耕……14日，吉林省宣布各市州均实现社会面清零目标，当地本轮疫情防控进入巩固成果、逐步恢复生产生活秩序的收尾阶段。

18日，长春。一汽集团5个主机厂已全部复工，实现整车下线。当天，吉林省省级层面调度的500户重点企业中，496户已实现复工复产。

当日傍晚，位于上海松江综合保税区的广达上海制造城，厂区灯火通明，工人们忙碌地将最新下线的笔记本电脑装车，第一时间运往机场。4天后，这些笔记本电脑将出现在美国市场。

国家核酸检测能力不断提升，目前已达到每天5165万管；修订新冠肺炎诊疗方案，轻症实行集中隔离管理；确保每个省至少有2至3家方舱医院，在需要启用时能在两天之内建成并投入使用……一系列防控举措与时俱进，以快制快，让中国能紧抓战“疫”主动权。

“当前疫情状态持续的时间，取决于防控策略、防控措施落实的力度。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，从严从实把防控措施落实到每一个环节，近期疫情多点散发的形势就会好转。

吴良有则强调，各地要关注重点场所、重点行业人员，强化风险场所、风险人员的日常健康监测和核酸检测，及时发现疫情苗头、快速有效处置，坚决守住疫情不出现规模性反弹的底线。

上海疫情防控到了清零攻坚的关键阶段

4月19日0-24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例2494例、无症状感染者16407例。同时，本土确诊病例治愈出院1682例，解除医学观察25411例。

连日来，上海累计出院和解除隔离医学观察的新冠病毒感染者数万人。当前，上海加强资源统筹，各区深挖潜力，畅通出院流程，巩固实现出院人数大于入院人数的正向循环成果。

当前，上海疫情防控到了清零攻坚的关键阶段，一些积极信号正在显现：

15日，疫情传播指数由2.27下降到1.23；17日，浦东等区实现“四应四尽”；18日，上海16个区中有6个区新增感染者呈持续低位或下降趋势，当日出院出舱人数超过实际新增感染者；全市100多座方舱医院陆续投入使用，总床位20多万张，方舱周转速度不断加快，患者平均住院时间正逐步缩短至一周左右，逐步实现由“人等床”向“床等人”转变；核酸检测“采、送、检、报、转、收”各环节联动协同，“日清日结”加快提速……

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝20日在上海市疫情防控发布会上通报，近几天上海市疫情呈下降趋势，单日新增报告100例以上的街镇已连续3天降低，社区扩散得到有效遏制。金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。

吴良有表示，当前上海疫情仍处于高位，社区传播风险仍然较高，防控形势依然严峻，防控任务仍十分艰巨紧迫。

核酸筛查是落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的关键举措。4月15日至18日，上海累计已完成核酸筛查3700余万人次。19日开始，全市连续三天在封控区开展核酸筛查，并于20日同时在管控区开展核酸筛查。

目前，全国调集了近5万名医务工作者和核酸检测的力量支援上海。上海各界发扬拼搏精神，拿出决战劲头，全力以赴、以快制快，层层压实责任，推动检测、转运、收治各环节紧密衔接，毫不松劲，直至全胜。

物资紧张得到缓解 保供能力稳步释放

上海疫情发生后，物资供应问题引人关注。

在宝山区菊盛路的某小区门口，一位快递小哥从车内卸下近百个快递盒。快递上的下单日期大部分在4月14日左右，预计送到时间是4月22日，实际送达仅用了3天。

据了解，截至18日，各电商平台积极组织符合条件的骑手返岗，在岗骑手已近2万人，主要电商平台配送订单量达220万单，10日内增长100万单，物资配送的“最后一公里”逐渐打通。

除了基本生活逐渐改善，互联网配药取药慢的情况也有所缓解。当前，上海市推进零售药店应开尽开，并建立药品配送“绿色通道”，同时，针对封控区域居民的常见病、慢性病用药，由志愿者到就近社区卫生服务中心或医疗机构配药，按照慢病长处方政策，可配3个月的药量。

各大平台纷纷开通应急通道，为特殊群体纾难解困。

“我要做社区的一名志愿者，向您报到。”家住长宁区新华街道的孙樱齐通过手机向所在社区居委会报到。“作为一名党员，关键时刻就要冲在前面。我要为小区居民做一些力所能及的工作。”孙樱齐说。

这场大仗硬仗面前，各级党组织和广大党员干部挺身而出、冲锋陷阵，下沉基层、支援一线。目前，上海的智慧党建小程序已上线党员社区报到模块，相关报到信息会推送给街道社区。数据显示，上海已有逾70万名党员向社区报到。除去警察、医务工作者、社工等已在岗工作以及不符合相关条件的人员外，大量的党员被编入相关区、街镇和村居工作队伍。有的小区，社区志愿者90%由党员组成，发挥了疫情防控中流砥柱的作用。

从全国范围看，针对保物流这个当务之急，政策密集发力，加快打通制约国内大循环的堵点——国务院联防联控机制印发通知，要求全力畅通交通运输通道，切实维护人民群众正常生产生活秩序；交通运输部要求，坚决防止疫情通过运输环节传播扩散，切实保障国内物流供应链畅通；全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议要求，要足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行……

交通运输部公路局局长吴春耕19日在国务院联防联控机制新闻发布会上通报了一组数据：截止到18日，全国高速公路收费站临时关闭116个，占比1.07%，前期关停的收费站已经有82.89%恢复正常运行；全国临时性关停的服务区，目前还有61个，占比0.92%。

“交通基础设施，特别是交通服务的一些场站保持正常运营和开放状态，同时路网保持畅通，是确保物流畅通尤其是跨省物流畅通的一个很重要的基础。”吴春耕说。

从蔬菜到药品，从基本物资到特殊需求，从生活资料到生产资料，保供能力稳步提升，配送运输能力稳步释放，为做到动态清零打下坚实基础，正有效助力疫情防控和经济社会发展。（记者齐中熙、董瑞丰、严赋憬、周琳、袁全、龚雯）