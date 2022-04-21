严格闭环管理  保障安全生产（抓细抓实各项防疫工作）

在上海疫情防控期间，有这样一大批企业员工，他们24小时待命，坚守在本职岗位。

3月24日起，位于嘉定区安亭镇的上汽集团设计中心开始封闭管理生产，62名员工花了三周时间，把原先耽误的工作进度抢了回来，完成荣威、飞凡、名爵3个品牌十几款车型的阶段性模型评审工作，为车型进入硬质模型阶段打下基础。

作为国家级工业设计中心，上汽大通用最短时间设计制造了上汽大通MAXUS V90核酸检测车等，首批40台已陆续交付上海市疾控中心和12个区疾控中心，在样品检测、运输等环节发挥了重要作用。

子夜，上海国际医学园区，荻硕贝肯医学检验所灯火通明，董事长郑仲征与广东省援沪医疗队核酸检测20人小分队一一道别，他们已经在这里奋战了两周时间。接替他们的是安徽省援沪医疗队。面对来势汹汹的疫情，荻硕贝肯医学检验所实验室紧急扩能，核酸检测能力从每天1万管迅速增至6万管。

4月16日，上海出台工业企业复工复产疫情防控指引，并建立了重点企业“白名单”制度。作为其中唯一的工程机械重点企业，连日来，三一重机上海临港产业园在严格落实防疫措施基础上，逐步有序复工。上海三一重机行政总监鲁云帅说，公司采购储备了能满足一个月的生活物资，2100多名员工从3月27日开始食宿在园区，“目前国际订单正在按时出口交付；国内订单生产量恢复到了平时的30%左右，预计本周内可以恢复到正常生产水平。”

此轮疫情发生以来，宝钢股份按照“产能满负荷运行”的计划开展生产组织，4月上半月圆满完成铁钢生产计划，宝山基地重要作业线有效运行率达94.69%；三号高炉历经98天的修整，于3月底重新燃起熊熊炉火。宝钢战略产品无取向硅钢销量同比翻番，厚板产品4月份轧制量完成预定目标的106.73%，无缝钢管热处理线创下9年来的月产最高纪录。

为了有效保证抗疫稳产两不误，宝钢股份按照“划小单元、减少交叉”的原则，对关键岗位进行梳理，将各区域划成最小单元，建立保产专班，实施两班两运转24小时值守生产模式，实施网格化封闭生产管理。同时，借助数字化智慧手段，充分运用网格化人员管理大数据程序、工业机器人、远程操控等技术，让新技术应用转化为抗疫稳产的新动能。

封控20余天，生产稳运行、项目不停步……上海石化实施厂区封控管理，坚持疫情防控和生产经营两手抓。一大批党员干部、生产骨干主动请缨，驻厂员工超3500人，其中党员1000多名，迅速凝聚起稳定生产运行的中坚力量。公司一方面完成汽油、航煤、柴油、民用液化气等保供民生任务，一方面生产乙烯、丙烯、合成树脂等工业原料，满足下游市场用户需求。

在各建设单位抢建方舱医院和集中隔离收治点的同时，国网上海市电力公司跟时间赛跑，日夜紧急施工，为85个防疫重点项目实施快速接电。由于一些企业停工停产，电网负荷有所降低，上海电网173名调度员在各级调控中心24小时驻守调度，确保了上海主电网运行平稳。同时，电力职工还完成封闭居民小区故障抢修2100多起，有力保障了城市安全可靠供电。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 02 版）