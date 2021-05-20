减肥药成“中华老字号”浮夸推销该治了

“五月不减肥，六月徒伤悲。”随着一些人季节性地开始关注减肥，一些奥利司他类药品最近竟被人当作“减肥神药”在网络上大肆推销。有人宣称它“排油减肥三天见效”，还有人喊出“一盒治肥胖”“安全无副作用”，更有人说它是“中华老字号”。

多位专家表示，奥利司他虽然有一定的减肥效果，但减的是脂肪“增量”而非“存量”，最多起到“不继续胖下去”的作用。除此之外，该药还容易产生拉肚子、头疼等副作用。在该药的说明书上，还注明容易出现脂肪便、大便失禁、腹痛、牙齿不适等症状，且上市后还发生了罕见的急性肝细胞坏死或急性肝衰竭的严重肝损伤的报道。

然而，该药近期却一反常态，成为炙手可热的“网红”药品。网络平台浮夸推销是主要原因。以情景故事、专家推荐等形式，一些人将减肥药放在多个短视频平台上推销。一些主播在推销时，将其称为“减肥神药”。甚至搬出“中华老字号”的“神牌”，但“中华老字号”的认证，必须遵守《“中华老字号”标识使用规定》。一种近期才受追捧的西药，与“中华老字号”八竿子打不着，胡吹乱侃一目了然，却不乏有人信以为真。

浮夸推销并非奥利司他独有，个案的背后，是广泛存在的减肥药营销乱象。减肥禁药西布曲明阴魂不散，手术增高和切胃减肥等技术被滥用，辟谷、气功、针灸、吃蛔虫卵等也被广泛用于减肥，这些都是减肥市场常见的乱象。打击减肥药虚假宣传和浮夸推销，要分层次推进，不仅要就事论事，针对性地处理好类似个案，更要举一反三，对所有减肥乱象都强化监管与打击。

监管与打击虽然可以减少借减肥牟利等现象，但不能满足巨大的减肥需求，社会上愿意大把花钱减肥的人很多，假如减肥的正道走不通，就会催生许多歪门邪道。因此，治理减肥乱象，除了要严厉打击类似营销之外，还应开设更多减肥门诊、开发更多减肥好药、开辟更多健身场所。让更多人能够科学理性减肥，各类减肥“神药”或“神招”，就会被釜底抽薪，逐渐失去对消费者的吸引力。