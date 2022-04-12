生活物资保供、保障市场供应……针对疫情重点地区 多部门启动联保联供机制

人民网北京4月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

做好生活物资保供

在生活物资保供方面，国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌介绍，针对吉林、上海等疫情重点地区，国家发展改革委在包省工作机制的基础上，还专门组建了工作专班，坚持与吉林、上海等有关部门每日衔接，积极协调推进相关保障工作。

许正斌表示，先后启动对口吉林、上海的省际间联保联供机制，组织相关省区迅速筹集当地蔬菜等货源，并对前往吉林、上海运送生活物资的车辆提供通行便利。同时，协调国铁集团加强对上海的蔬菜等重要生活物资的运力保障，目前已有多批蔬菜、大米等物资通过铁路驰援上海。协调江苏、浙江建立服务上海的重要物资中转接驳站，江苏昆山、浙江平湖中转接驳站已经都投入使用。浙江嘉善中转站也已经改造完成，随时可以投用。

“总体上看，近一段时期，全国重要民生商品供给充裕、价格基本稳定，粮油价格保持平稳，猪肉价格持续低位运行，牛羊肉和鸡肉价格较为稳定，鸡蛋价格稳中略升。但也要看到，3月中旬以来，蔬菜价格受疫情多发导致物流受阻、成本上升等影响，出现明显上涨，特别是上海、长春等地涨幅较大，近日随着各地保供稳价措施的落实，价格开始逐步回落。”许正斌说。

全力保障市场供应

就保障市场供应方面，商务部消费促进司副司长李党会表示，年初以来，全国商务系统应急保供机制，一直处于激活状态，商务部保供工作专班持续运转。密切跟踪疫情形势发展，结合各地联保联供经验，编发了《生活必需品市场供应保障工作手册》，指导、督促、联动各地切实做好应急保障等工作。先后与天津、河南、陕西、广东、吉林、上海等疫情突发地区，及时建立分层对接和每日会商机制，帮助有关地区及时解决应急保供中遇到的难题。

李党会表示，对近期疫情较重的吉林、上海等地，商务部组织生活物资外延基地省份，建立联保联供机制，加大货源组织力量，密集调度物资支援，保障生活必需品供应总量的稳定。指导上海在周边地区，建立生活物资零接触运输中转站，疏通跨区域生活必需品运输堵点，降低疫情传播风险，保障供沪货源稳定。

具体来说，吉林方面，组织5省联保联供调运物资支援。其中，辽宁发动1.5万人次，第一时间采摘分拣，提供了蔬菜3906吨。黑龙江多次向吉林输送物资，仅4月6日就捐赠了方便面1.6万箱，牛奶1.2万箱，火腿肠1.6万箱，折叠床及棉褥被1000余套。河北省安排61辆货车发运1225吨生活物资驰援长春。吉林省自身也组织省内7个市州对口支援长春主城各区，运送蔬菜包60余万份。

上海方面，组织了11省开展联保联供。截至4月11日，内蒙古、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、四川、广西、云南、宁夏等省区已累计向上海供应蔬菜1.8万吨，米面850吨，肉蛋500吨，另外还无偿支援了蔬菜、水果、牛奶、面包、罐头等食品5400多吨。