连日来，上海的疫情牵动人心，不少场景频频让人“破防”。

为了加快检测速度，上海市第七人民医院医学检验科的医生们，用单手拧标本瓶盖，手指皮被硬生生地磨掉，出了血还浑然不知。

一个人，一辆车。从白天到午夜，从浦东到浦西。外卖小哥钟海南化身“奶粉骑士”，为宝宝们采购奶粉，不辞辛劳。

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这次的疫情防控，确实难。感染人数多，无症状人数多。但是再难的事情，也难不倒英雄的中国人民。再多的问题，在万众一心面前，也将瓦解冰消。

一直以来，中国的疫情防控就坚持走群众路线，提出人民生命安全、身体健康才是疫情防控第一要务。基于此，中国绝不躺平，抓早抓小抓基础，快速及早地发现感染者和疫情，做到发现一起扑灭一起，切断传播链，以实现感染者数量清零的目标。

而要真正贯彻执行好“动态清零”总方针，必须紧紧依靠人民群众。抗击病毒，我们需要最广泛的群众力量参与进来。

以此次上海疫情防控为例，医生群体、建筑工人、货车司机、快递小哥、社区保安、种菜农民……个个都是战斗员，人人奋勇争先，贡献自己的力量，有一分热，就发一分光。千万个微光汇聚在一起，就形成了光彩夺目的灿烂华光。千万个勇者汇聚在一起，就形成了让“疫散花开”的磅礴伟力。

勇者不孤。

在一线战斗的勇敢的医护人员，得到了全国人民的鼓励和支持。“你们一定很忙吧，现在是你们医务工作者最忙的时候，我想念你们！我在武汉为你们加油。”面对当年共看落日余晖的上海医生刘凯，武汉老人王欣说出了这番让人感动的话。

勇者不孤。

来自各地的强力支援，让上海抗疫的底气十足。上海也在回馈着各方支援者。一位安徽援沪“大白”的生日，是上海民警悄悄为他送去了一个蛋糕，让他的这个生日不孤单。

勇者不孤。

一位小姑娘，已经十几天没见到连续加班的民警爸爸了。一看到那个熟悉的身影，她便兴奋地趴在窗前，拼命喊着“爸爸来”。可爸爸却只能远远地望着女儿。这一刻，他们父女在物理空间上是分隔开的，可在心灵层面，他们已经紧紧抱在一起。而看到这一幕的人，都在为他们祝福，为他们点赞。

群众路线不是口头上说说，而是体现在这一个一个细节中，体现在一件一件事务上。唯有坚持群众路线，才能迸发出全社会的勇气、智慧以及忘我的奉献精神，才能把各项防疫工作从严抓细。