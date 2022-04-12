4月10日，广东省广州市卫健委在新闻发布会上通报，8日以来，广州市发生新的本土疫情，9日8时至10日14时，全市新增22例感染者，累计报告23例，其中白云区19例。

面对严峻的疫情防控形势，广州市委组织部8日晚发布动员令，要求居住在白云区的市区机关、国企干部职工全部向居住地报到，听从社区疫情防控工作安排。发布仅3小时，市区两级就有7500多名家住白云区的党员积极主动向所在社区报到，协助开展敲门扫楼、入户走访、秩序维护等工作。

“紧急集合！火速支援白云区鹤龙街道。”10日下午，广州酒家集团疫情防控“尖刀班”的20名党员迅速从四面八方集结，一个小时内赶到指定核酸检测点，分成两队开展服务。

“去年8月，我们在全市构建起‘镇（街）党（工）委—村（社区）党组织—综合网格党支部—楼栋（单元）党小组—党员责任区’五级基层组织架构，实现了20849个综合网格建立党组织全覆盖，建立了3.96万个楼栋党小组，划分了50.98万个党员责任区，成立了1.97万支党群服务队。”广州市委组织部有关负责人说，广州还建立完善了“市直机关+市属国企”组团式对口支援区应急工作机制，将全市86个市直部门、28家市管企业共114个单位与11个市辖区定向“结对子”，各区也建立区直单位支援镇（街）疫情防控“尖刀班”“应急队”。

一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜。广州港集团居住在南沙区12个社区的53名在职党员响应集团党委号召，迅速回到所在社区，参加信息摸排、社区防控、核酸检测、超市供应等志愿服务工作。广州地铁集团调配2000名党员，其中200名专门充实海珠区的“一管控区一工作专班”以及“三人小组”和服务对象“双名单”的防控机制，专人对接服务老弱病残等特殊人群，并配合该区启动先后三轮全员核酸检测。

广州市委组织部副部长陈晓嘉介绍，9日、10日、11日3天，市区两级每天都有15万名党员下沉街道（社区）支援疫情防控，为服务全市疫情防控大局提供组织保障。截至11日21时，广州本次疫情累计报告新冠病毒感染者已增至61例（其中白云区45例），全市11区仍在紧张组织第三轮全员核酸检测。

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 02 版）