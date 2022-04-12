隔离产房里的“生命接力”

4月9日凌晨，上海市第一妇婴保健院东院的隔离产房里，一场“生命接力”正在紧张进行。2时30分，随着一声啼哭，一名早产的女宝宝顺利降生。“新生儿生命体征平稳！”医护人员露出了欣慰的笑容。

4月8日晚上11时左右，一名孕妇在家人陪伴下急匆匆赶到第一妇婴保健院东院。孕妇的丈夫满脸焦急，“胎儿只有30周，马上要生了，怎么办？”

按照疫情防控要求，穿着防护服的医生迅速把孕妇接到隔离产房，对孕妇和胎儿进行胎心监护，并给孕妇做了核酸检测。

大约1小时后，核酸检测报告出来：阳性。医院立即启动疫情防控紧急流程。“按照要求，我们应该把阳性感染孕妇送往定点医院，但此时孕妇宫口已开，早产临产，我们决定先把孩子接生下来。”第一妇婴保健院东院产科（早产方向）副主任蒋湘当机立断。

按照流程，医院也同时向浦东新区妇幼中心汇报情况，对接协调新冠病毒感染者定点医院与120急救中心。

因为早产两个半月，宝宝出生后不久就出现呼吸困难。情况紧急！新生儿科主治医师陶芳芳立刻对新生儿实施正压通气。随后，宝宝出现轻度缺氧表现，陶芳芳立即实施气管插管术，以缓解宝宝的呼吸困难。

“当时隔离产房内条件有限，只能用手动按压球囊给宝宝进行通气。”为了保证新生儿的安全，陶芳芳一直守在旁边，合着宝宝的呼吸频率，一张一弛地按着球囊。

早上6时30分，转运急救车到达。此时，陶芳芳手动按压球囊已经持续了4个小时。“小孩转走时，各方面都还挺好的。”尽管有点疲惫，但她心情很好。

上海市第一妇婴保健院院长王育介绍，自3月1日以来，在严密的防控措施保障下，该院一直正常接诊，截至4月10日已接生新生儿2623人。

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 02 版）