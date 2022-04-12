上海做好方舱医院出院返家居民健康管理

4月11日，在上海市普陀区曹杨新村街道南杨园居民区，记者见到前一天刚刚从连亮路方舱医院回到家中的18岁姑娘。

“4月1日住进去，待了不到10天，每天都吃得挺好”，她从确诊阳性开始，除了嗓子有点疼，并没什么症状。但一直悬着的一颗心，直到连续核酸检测阴性、走出方舱医院才放下来，“总算出院啦，接下来就好好居家健康监测。”

刚刚回到社区，她就收到曹杨新村街道精心准备的暖心礼包，装有米、面、粮、油等生活必备物资。还有一封名为《春暖花开，终于等到你——致归来的曹杨家人》的信。

“在与新冠肺炎病毒的‘战斗’中，你们勇敢坚强，赢得了最终胜利，迎来了和家人们团聚的幸福时刻。疫情防控的战役还在继续，让我们一起众志成城、守望相助，共同守护‘美好曹杨 幸福家园’，一起保卫家人的生命健康安全！”

这封信，让刚刚出舱的居民倍感温暖。

“在方舱医院期间，我和小姑娘微信沟通，问情况怎么样，她说都挺好，我就放心了”，南杨园居民区党总支书记郁剑雄说，他和小区进方舱医院隔离观察的居民一直保持联系，“最近，渐渐迎来一些居民出院，我也特意和小区居民作了很多交流，把关于病毒的一些科学知识讲清楚，让大家放心。”

“回归社区的他们，最不希望被当作‘病人’看待，我们有责任保障他们的日常生活，引导其他居民平等对待，凝聚社区疫情防控阻击战的力量。”曹杨新村街道党工委书记许春辉说。

据上海市卫健委主任邬惊雷介绍，10日，上海全市定点医院和方舱医院出院及解除隔离医学观察的人数超过3000例，返回居住地接受健康监测。预计11日出院和解除隔离医学观察的人数还会创新高。

上海市民政局局长蒋蕊表示，出院患者和解除隔离医学观察人员通过闭环转运，点对点安全送回居住地，各区要明确专门力量做好信息接洽和转运，指导出院人员居住地的居（村）委会、物业单位做好对相关居民的解释疏导工作，确保不阻拦、不拒绝，“要主动关心出院患者和解除隔离医学观察人员的日常生活起居，特别是对独居老人、残障人员和其他有特殊困难的人员，要加强物资保障和人文关怀，尽可能及时帮助他们解决生活中遇到的难题。”

有部分出院患者和解除隔离医学观察人员入院前不在社区居住，如某些来沪务工人员、集贸市场等相关场所以及其他集体居住的人员等。对于这类非社区居住人员，上海要求各区、各街镇通过协调，帮助他们正常返回原务工或居住场所，实施7天健康监测。务工人员原单位应当提供生活必需品及一日三餐配送等基本后勤服务保障。对因务工场所封控造成无处居住的出院人员，按照属地原则，由各区、各相关街镇负责落实安置场所。

中山医院感染病科主任胡必杰介绍，今后一段时间，上海每天将有数以千计甚至上万的康复人员，从定点医院或方舱医院，回到社区和家庭。

《 人民日报 》（ 2022年04月12日 02 版）