赣鄱大地百草香。江西拥有底蕴深厚、源远流长的中医药文化，保护好、发掘好、传承好中医药是重要发展课题。前不久，笔者到江西几处药材产地采访调研，看到一些地方推动中医药材高质量发展，不少创新做法令人眼前一亮。

中医药是中华民族的独特资源，关乎群众生命健康和生活幸福。中医药学包含健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。加快推进中医药现代化、产业化，推动中医药事业和产业高质量发展，必须遵循中医药发展规律，努力做到传承精华、守正创新。

中医药的守正创新，中药材是个关键。换言之，只有守住药材品质，才能更好实现中药材治病救人的效果。在江西，一些市县立足本地生态环境，引入中药材石斛、黄精、蔓荆子等，效仿药材的自然生长环境，遵照药材的成熟周期，验证后发现药效颇佳；一些地方通过优质企业，组织村民学习中医药基本知识，助其了解药材种植与普通农作物种植之间的区别，为严把质量关打下坚实基础。药材好，药才好。这是常识，也是从源头确保中医药发挥临床疗效的重中之重。从某种意义上说，守住了药材种植的质量根脉，才能守住中医药发展的未来。

中药材作为中医药产业链中的重要一环，本身也是一条产业链。从药材种植加工，到汤剂饮片，再到存储流通，中医药制造与中医药健康服务都建立在产业链上。在江西，一些地方改变了药材种植思路，告别“洗洗泥，打捆卖”的散户模式，实现了规模化、产业化。这既消除了种植户的忧虑，也有利于强化质量把控，还能在“公司+合作社+农户”的发展模式中，促进生产企业做大做强，带动群众增收致富。从中医药到中医药产业，需要在打造龙头企业、建设研发平台、形成产业集群、完善交易市场、加快物流仓储等方面下大力气。以提升药材品质为基础，加强政策扶持，创造产业发展良好环境，才能推动中医药向产业链和价值链中高端迈进。

中医药发展，传承是根基，创新是动力，科技力量大有可为。江西的一些药材种植区，通过科技手段选育良种，再配套规范化种植技术，有效保障了产品质量。技术对药材资源利用至关重要，药材价值通过科技研发后获得充分释放，实现成本降低、功效增加。比如，樟树市引进一家中药材技术检测公司，针对农药残留、黄曲霉素超标等问题进行针对性把控；在此过程中，公司还提出改变传统采摘节点和加工方式的建议，大大提高了一些中药材的利用效率。事实证明，传统种植与现代技术深度融合，中医药理念与科技思维相互碰撞，能够有力推动中医药高质量发展。

优质中药材又称为道地药材。当前，江西正根据“道地性”聚集“赣药材”优势品种，扩大种植规模，推动“产地”向“产区”发展。选种、育苗，种植、采摘，研发、检验，推广、品牌……围绕中医药产业链，需要解决的课题还有很多。坚持守正创新，遵循发展规律，激发独特优势，方能让道地药材真正地道，更好造福广大群众。

（作者为本报江西分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 05 版）