新华时评：坚决打赢这场疫情防控攻坚战

上海正面临常态化疫情防控以来最严峻的考验：截至4月6日，上海本轮疫情累计报告感染者已突破10万例。

上海进入抗疫“最关键、最吃劲”阶段，奥密克戎变异株给这座人口超过2500万的超大城市带来严重冲击；用最短时间遏制疫情扩散，尽快实现社会面“清零”，这是中央提出的明确要求，必须要全力以赴打赢这场疫情防控攻坚战。

这是一场艰难的战役，既要与传播速度快却又看不见的病毒厮杀，又要确保城市核心功能运转，既要“应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治”，又要确保全市2500多万人的吃饭、就医，难度之大，压力之巨，可想而知。

落实中央要求，实现人民期盼，在于坚决打赢这场攻坚战，在于强化担当，坚定信心，以坚持就是胜利的必胜信念，凝聚起全社会众志成城、共克时艰的强大合力。

中国有信心打赢这场攻坚战。三年来，一场场大仗硬仗，中国都打过来了。出色的抗疫斗争，是中国应对危机卓越能力的生动缩影。

要打赢这场仗，必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，这是三年来面对抗疫大考中国不断交出优异答卷的重要经验。“动态清零”，需要时间，更需要坚决果断的态度、迅速有力的行动，必须咬紧牙关、持续攻坚，不折不扣落实已部署的各项疫情防控举措，全力守护市民群众安康。

这场大仗，同时也是一场群众路线的大考。党员、干部在抗疫斗争中更需强化使命担当，敢于挺身而出，承担险重任务，化解突出问题；要坚持守土有责、守土尽责，党政同责、齐抓共管，全面压实四方责任，从严从紧织牢疫情安全防护网，统筹疫情防控和经济社会发展，努力用最小代价实现最大防控效果。

战胜疫魔，不光是物质的对垒，更是精神的较量。疫情面前，党员干部必须始终保持清醒头脑和高度警醒，杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，需要正确看待当前和长远、个人与全局、疫情防控与经济社会发展的辩证关系，认真履行疫情防控要求，积极配合工作人员工作，在同舟共济中共克时艰，在众志成城中赢得胜利。

上海抗击疫情过程中，很多基层一线干部和工作人员昼夜工作、奋斗不息。众多居委会干部舍小家、为大家，持续坚守在第一线。

在阻击疫情的艰难时刻，只要人人齐心，以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，继续攻坚克难、顽强奋战，这座城市一定能够迎来胜利的曙光。

坚持就是胜利，坚持才能胜利，坚持定能胜利！