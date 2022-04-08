直面急难险重，党员医护人员站出来

4月5日早上7：30，处于封控状态的复旦大学附属华山医院虹桥院区迎来近200位放疗患者和陪同家属，他们绝大部分来自封控小区。当晚8时许，直到最后一位患者结束治疗离开，放疗中心党员医护人员已连续工作13个小时，全天共完成84例放射治疗。

“疫情隔人不隔心。”疫情之初，放疗中心党支部书记汪洋就带领党员医生扎根医院，每天与门诊放疗患者“点对点”电话沟通，了解病情、核酸检测、居住地封控等情况。党员带头，多部门协作，调整就诊流程，推演各类处置预案。

一位71岁的患者突发剧烈头痛、视力下降，被120送到上海交通大学医学院附属瑞金医院急诊，被医生判断为垂体瘤卒中。按照医院早已制定的疫情防控期间诊疗规范，患者被迅速收治入院，单间隔离，核酸检测、颅部CT、核磁共振、对症治疗几乎同步进行。为防止患者视力丧失，神经外科党支部书记、科主任卞留贯决定及早手术，耗时2.5小时实施“神经内镜下经鼻蝶垂体瘤切除术”。

“孕妈妈的安全，是头等大事！”上海市第一妇婴保健院西院产科主任黄一颖说。一位孕妇分娩过程中大出血，各科室共同配合，在落实疫情防控安全前提下迅速实施救治。

因封控，医务人员最多时曾减员四成，上海市第一妇婴保健院西院建卡、产检、分娩量却都在增加。“党员带头，3月28日浦东封控前，数十名家住浦东的医护人员主动赶赴西院值守。浦西封控后，又有一批医护人员自愿在医院闭环，确保院区正常运营。”上海市第一妇婴保健院副院长蒋超瑛说。

眼下，在上海各定点收治医院和集中隔离点，最醒目的位置总有一面鲜红的党旗；党员医护人员胸前，都佩戴着鲜红的党员徽章……

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 02 版）