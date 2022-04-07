首都儿科研究所举行互联网医院新闻发布会

4月7日上午，首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）在科研楼600会议室举行互联网医院新闻发布会。《中国儿童发展纲要（2021—2030）》及《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》中提出：运用“互联网+数字医疗”服务模式，完善儿童健康大数据，加强信息互联共享，实现儿童健康全周期全过程管理和服务的信息化、智能化，加强儿童健康保障及医疗保障。首儿所根据文件精神，以解决医院实际问题、助力临床诊疗、创新便民举措、支撑医院高质量发展为出发点，通过建设互联网医院智慧一体化平台，为患者提供全方位立体化的诊疗服务。

发布会上，首儿所副所长、新闻发言人谷庆隆介绍了互联网医院建设、功能设置、接诊医生及患者使用情况。

做好常态化疫情防控，互联网医院建设提速

2020年新冠疫情暴发后，首儿所统筹推进常态化疫情防控和所院高质量发展工作，最大限度减少对人民群众正常就医的影响,一手打伞，一手干活，加快了互联网医院建设的步伐。

2020年6月，首儿所通过了互联网诊疗评审，开通了“线上复诊、处方开具、送药到家”的一站式服务。10月，通过“互联网+”医保资质评审，成为北京市第一家医事服务费线上实时结算的儿童专科医院。2021年4月，首儿所互联网医院获批落成。互联网医院在线注册医生、护士、药师近600人，覆盖临床所有专业，开设线上门诊64个，包括专家团队及工作室11个、专病门诊3个。

截止目前，已服务复诊患者23.8万人次，药品配送14.5万例，覆盖全国31个省、328个地级市，现每日诊疗量千人次左右。同时，面向首儿所的医联体、专科联盟、对口支援单位等医疗机构同步开展了包括远程联合门诊、远程会诊、远程多学科联合会诊、5G+远程手术示教、远程培训等多种形式的远程业务。

打破时间空间限制，让群众就医触手可及

2020年6月，首儿所在“京医通”微信平台和首儿所APP上开通了“互联网复诊”功能。符合要求的慢性病、常见病复诊患者，可在线预约挂号，医保患者享受医事服务费医保报销。就诊当日，患者进入云诊室，医生在线诊疗，为患者开具处方、检验检查、治疗等项目，并帮助预约检查治疗的时间，也可线上开具住院证。患者在线缴费后，药品快递到家，或直接到医院进行检查治疗。线上线下服务的有机融合，不仅降低了患者的就医时间成本和经济成本，也提高了就医效率和就诊体验。

2022年3月，为满足首诊患者尤其是外地患者的医疗需求，首儿所开通了“专家咨询”功能。患者可以在线上传相关病历资料，接诊医生在48小时内提供一问一答式的咨询服务。

结合所院优势学科，打造专病专科服务

首儿所结合优势学科开展互联网医院的专病专科服务，将更多的优质医疗资源延伸到线上。儿童炎症性肠病、高血压、糖尿病等慢病专病门诊，有效促进了患者就诊的依从性，助力医生开展对患者的全病程管理；儿童呼吸康复、哮喘管理、新生儿护理等18个护理门诊，满足了儿童居家照护、出院后连续性护理的需求，加快了患者的康复速度；遗传咨询、麻醉评估等专科特色门诊，凸显了科研临床相结合的优势，减少了患者入院前的来回奔波。

此外，为了减少患者往返医院、现场等候的时间，开设了西药、中成药、草药饮片的快递配送，出院病历复印及邮寄，住院新生儿及重症患者远程探视等功能，使互联网医院在智慧、普惠的基础上变得更有温度。

优质医疗资源下沉，推动分级诊疗落地

目前，首儿所基于远程医疗平台开展远程会诊和培训工作，合作机构包括华北、西北、西南地区和北京远郊区县共60家医联体、对口支援和技术合作单位。安排优势学科专家开展儿童常见病、多发病的远程培训，搭建与基层医生日常答疑和交流的平台。远程医疗平台最大限度地克服了时间差异与空间距离对异地求医、求学造成的障碍，使优质医疗资源共享，儿科诊疗水平同质化，更好地推动了分级诊疗落地。

近两年，在疫情防控常态化的背景下，远程医疗平台双向发力，一方面为边远地区及疑难重症患者提供高质量的诊疗服务，一方面面向基层单位提供技术援助和指导。远程联合门诊实现了基层医生与首儿所专家“同屏”诊治患者；多学科会诊在综合各学科意见基础上，为疑难病患者制定最佳的治疗方案；基于5G 技术的远程手术示教、远程超声诊断指导，进一步推进了数字化医疗体系的建设。

首儿所始终秉承“以人民为中心，一切为了孩子”的宗旨，从患者需求和安全的角度出发，在线下为患者提供优质服务的同时，线上以多种形式向患者及其他医疗机构提供全流程、多元化的医疗服务及指导，进一步增强了群众的获得感，提升了医院整体服务水平。

在未来，首儿所也会继续坚持建设互联网医院的初衷与初心，结合儿童专科特色与优势，结合人工智能、大数据等技术的应用，促进医疗服务更加智能、更加便捷、更加安全，实现线上线下有机融合，相互补充、相互促进，为患儿提供全生命周期的健康服务。