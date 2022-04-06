如何应对奥密克戎变异毒株？权威回应来了

人民网北京4月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

密切追踪新变异毒株 更早发现疫情

发布会上，有记者表示，目前形势下实现“动态清零”的主要挑战就是针对奥密克戎变异毒株传播隐匿性强、速度快的特点提升监测系统灵敏性，以便能够更早的发现疫情。那么，怎样才能更早发现疫情？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，在“外防输入”方面，一是强调入境人员的隔离观察，以便及时发现境外进入的感染者；二是强调涉及境外冷链或货物运输的人每日监测，及时发现“物传人”后继发的“人传人”。这两项措施，都旨在将境外输入的疫情，发现在第一代病例，疫情控制在第一代病例。这是发现最早、控制速度最快、效果最好的“外防输入”策略措施。

在“内防反弹”方面，一是要加强新冠疫情地区的人员流动控制，严防感染者流出，将新冠疫情带入非疫情地区，造成新的疫情；二是加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人，进行核酸检测。三是出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状的人，可以用抗原筛查方法做自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告，以便妥善处置。

吴尊友表示，及时发现每个感染者的传播链上的密切接触者，是早发现的重要措施。对于密切接触者的发现和管理，一要全，二要快。目前采取两种方法，一是传统的流行病学调查，询问感染者共同工作、生活的人，以及近距离接触的人；二是利用大数据发现“时空伴随者”，进一步进行风险排查，发现密切接触者。

吴尊友还表示，今年1至3月，我国累计报告病例十余万人，其中重症和危重症197例。与国外相比，我国新冠肺炎病死率低的原因是一直在采取多项措施预防或减少死亡。第一，早发现疫情，把疫情控制在最小范围，完全规避了大量病例出现对医疗资源挤兑造成的死亡；第二，对所有感染者进行管理，以便对轻症转成重症的病例能够及时发现、及时提供医疗服务，规避了他们的危重或者死亡的发生；第三，对于重症病例，特别是危重病例，采用恢复期血浆或特效中和抗体，有效减少了可能出现的死亡；第四，广泛接种新冠病毒疫苗。

“在对过去两年新冠病毒变异情况研究的基础上，结合对RNA这类病毒的认识，我们一直认为，新冠病毒变异是持续发生的常见事件。所以，对于出现新的变异毒株是有准备的。”吴尊友表示，正在密切追踪新冠病毒新变异毒株XE在传播流行范围、传染性、致病性等方面研究进展。

“无论新冠病毒怎么变异，我们采取的常态化防控措施，包括早发现、早报告、早隔离、早治疗所谓'四早'措施，广泛的疫苗接种，以及群众采取的戴口罩、勤洗手、勤通风、保持社交距离等个人防护措施，都能有效地控制疫情。”吴尊友强调。

世卫组织：新冠疫苗对预防重症和死亡极其有效

面对奥密克戎变异株，开展同源加强免疫和异源加强免疫有何不同？对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前使用的各种新冠病毒疫苗当中，随着时间推移都出现了保护水平下降的情况。采用增加新冠病毒疫苗接种剂次的免疫策略，提高保护效果或免疫效果，尤其是对老年人和有基础性疾病的人群已成为全球共识。

据悉，截至4月5日，全国累计报告接种新冠疫苗32亿8358.6万剂次，接种总人数达12亿7872.4万人，已完成全程接种12亿4322.6万人，覆盖人数占全国总人口的90.70%，全程接种人数占全国总人口的88.18%。完成加强免疫接种7亿569.3万人，其中序贯加强免疫接种1951.2万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2418.2万人，完成全程接种2亿1282.3万人，完成加强免疫接种1亿4658.2万人。

“在奥密克戎流行的真实世界当中，接种三剂次灭活疫苗后其保护效果与两剂次疫苗相比，不但免疫水平大幅提高，而且有研究显示保护效果增加显著。”王华庆表示，目前所执行的异源接种加强免疫，也有研究数据显示，抗体滴度增加的幅度比同源加强免疫更高。

王华庆表示，国家确定了同源加强免疫和异源加强免疫策略，都是为了提高免疫水平、提高保护效果。目前当务之急是尽快全程接种疫苗、尽快完成加强针的接种，应种尽种，这是目前主要的努力方向。

就本轮吉林疫情，王华庆表示，在吉林有一所定点收治新冠病人的医院，重症和危重症病人中，接种疫苗两针的比例仅为15%左右，与全国的接种水平相差还是很大的。重症患者具有高龄未接种疫苗和高龄有慢性基础性疾病的特点。

“在没有疫苗之前，导致重症和死亡的两个风险因素，一个是高年龄，一个是有基础性疾病，现在又增加了一个因素，就是没有接种疫苗。”王华庆表示，奥密克戎变异株除了传染性强、传播速度快，还有传播过程隐匿，这些因素都导致了后期可能增加感染风险。对于老年人和有基础疾病的人来说，降低重症、降低死亡最好的措施还是接种疫苗。

“接种疫苗让我们把减少重症和减少死亡的措施关口前移，疫苗接种在预防重症、预防死亡方面起到了作用。”王华庆强调。

王华庆表示，前一段时间世界卫生组织专家在评价新冠病毒疫苗对预防重症和预防死亡的有效性时，用了一个词“目前我们现在使用的新冠病毒疫苗预防重症和预防死亡极其有效”或者说“令人难以置信的有效”，可以看到国际上对于新冠病毒疫苗预防重症和预防死亡作用的证实。

“没有打疫苗的人如果打了疫苗，要产生保护作用要有一段时间，通常是全程之后14天之后会产生比较好的作用。这里强调没有全程接种疫苗的，应尽快接种疫苗，尤其是现在在奥密克戎流行阶段传播风险增大的情况下。”王华庆说。

奥密克戎毒株的危害性仍然高于流感

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强分析，目前，我国流行的奥密克戎毒株从整体来看，无症状感染者和轻型病例比较高。一方面是因为奥密克戎本身毒株毒力相对有所下降，上呼吸道感染为主，下呼吸道感染比较少，肺炎发生率比较低。第二方面，因为目前疫苗接种的本底之下，疫苗接种人群重症比例明显是低的。第三是主动核酸筛查，很多病人是在潜伏期发现的，所以无症状感染者比例相对是高的。此外年轻人、青壮年感染奥密克戎毒株后无症状感染者和轻型病例比较高。

王贵强表示，奥密克戎毒株毒力下降是相对既往毒株而言的，但它的危害性仍然高于所谓流感，尤其是未接种疫苗或没有全程接种疫苗的老年人。从香港特区数据显示，目前110多万感染者，死亡8000多例，病死率是0.7%，这个病死率远高于流感的病死率。另外，香港疫情数据提示，疫苗接种与否与病死率关系密切，从病死人群数据看，没有接种疫苗的病死率是3.2%，接种一针的病死率0.96%，接种两针的病死率是0.14%，接种三针的病死率0.03%。从这个数据来看，三针疫苗接种可以有效降低奥密克戎感染后的病死率。

“目前不能麻痹大意，一方面，要采取积极有效的防控策略。另一方面，一定要积极推动疫苗接种，加强疫苗接种力度，尤其是老年人、有基础病的。从目前数据看，老年人、有基础病的，接种疫苗后可以有效降低奥密克戎毒株的危害性。”王贵强说。

王贵强呼吁，广大的老年朋友要积极地接种疫苗，尤其是加强免疫，第三针的接种至关重要，只有把老年人等有基础病的高风险人群保护好，按程序接种疫苗，才能真正降低奥密克戎的危害性。