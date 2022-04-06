多地疾控提醒：警惕疫情风险 慎重购买境外商品

人民网北京4月6日电 （记者孙红丽）近日，大连、淄博、长沙等地疾控中心发出提醒，慎重购买境外商品，警惕因购买疫情高发国商品带来的疫情风险。

据大连市疾控中心微信公众号消息，大连市疾控中心4月5日发布紧急提醒称，韩国疫情高峰带来的疫情风险随着跨境快递包裹已传递到我国境内。

大连市疾控中心介绍，4月1日，大连市报告的一例新冠病毒感染者为经营韩国进口服装商店店员，其经营的韩国进口服装、包装袋内表面检测出新冠病毒核酸阳性；4月2日，江苏常熟通报了1例确诊病例，其住处衣柜内4份网购韩国卫衣检出阳性，经综合分析本例疫情可能与网购韩国服装有关；4月5日，北京市朝阳区、顺义区新增多名新冠核酸检测阳性人员，均为专营韩国服装的服装店店员和同住人。

大连市疾控中心提醒广大市民，要注意防范进口服装等国际货物因沾染新冠病毒对快递员、消费者造成感染风险和传播隐患。近期不购买、不转销韩国进口服装等进口物品。快递人员务必要加强个人防护和健康监测，定期进行核酸检测，保护自身安全。

4月5日，淄博市疾控中心官网发出提醒，慎重购买境外商品，收发快递做好个人防护。

淄博市疾控中心介绍，近日国内多地报告境外服装、国际邮件关联病例，部分引发国内本土聚集性疫情，淄博市3月份局部聚集性疫情不排除与境外物品关联，暴露于境外新冠病毒污染物品引起感染继而引发本土传播。

淄博市疾控中心提醒大家，尽量减少购买境外商品。最新研究表明，奥密克戎病毒能够在常温下长时间存活，因此物品传播除冷链传播以外，非冷链物品传播成为重要途径，慎重购买境外货物，尤其是我国周边正处于疫情高峰的国家跨境短途运输货物慎重购买。

另据长沙市疾控中心微信公众号消息，长沙市疾控中心4月5日发出提醒，警惕因购买疫情高发国商品带来的疫情风险。严加防范，特别是进口服装实体店、邮寄、网购电商等平台，严格落实病毒检测、环境消杀等防控措施。留心避免，市民个人近期应尽量不网购和外出采购来自疫情严重国家的各类商品，降低感染传播风险。

长沙市疾控中心还提醒，在接收包裹和拆包的时候均应做好以下几点：戴好口罩、一次性手套，并携带75%的酒精或消毒湿巾等防护用品，取件时不用手触碰眼口鼻；尽量选择无接触配送；拆件时要规范佩戴口罩和手套，尽量在户外进行，外包装不要拿回家中，消毒后要及时按生活垃圾分类处理；包裹和包裹内物品用医用酒精或含氯消毒液喷洒或擦拭，也可以置于空旷处通风一段时间；取完快递或拆完快递应及时按照“七步洗手法”在流动水下认真揉搓双手。