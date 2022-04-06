配酱汁组CP 水果悄然“零食化”

当乌梅与小番茄、草莓组成当红CP，西瓜、哈密瓜、甜瓜也开起了“瓜瓜派对”。随着国民生活水平不断提高，营养意识与营养供给能力都有所提高，居民膳食质量提高，蔬果摄入量逐年上涨。水果成为大众饮食日常，水果的食用方式也逐渐多样化；水果及果切正在悄然成为日常健康零食的首选。

现代社会，人们的物质生活逐渐富足，开始更加注重膳食健康，重新回归对天然的营养素的重视，水果消费产生了全新的需求和多元的变化，水果行业也成为了消费升级推动高速增长的行业之一。

新晋水果网红店中，现切水果也配上了丰富的“酱汁”——甘草乌梅汁、陈皮粉、酸梅粉，甚至椒盐辣椒粉。比如陈皮粉配芭乐，口感爽脆；番茄乌梅蘸甘草乌梅汁，酸甜的味道更加浓郁。而水果捞除了配酸奶，果冻、椰子冻也成为了新鲜选项，丰富配料让水果的口感更加丰富。

如今，水果消费升级已经开始推动整个行业的变革，水果逐渐从主食补充转变为一种休闲零食。而水果的零食化，不仅使水果产品形态、水果食用场景更加丰富，也带来了水果消费频次的提高，以及水果消费品类的多元化。

过去水果更多在茶余饭后作为营养补充，如今不少消费者在下午茶、休闲娱乐、工作学习等场景食用水果，而且水果的消费形态也不仅仅限于单一整果，果切、果捞等产品也更受欢迎。除此之外，蓝莓、车厘子、牛油果等各类小众、精品化的水果正在被越来越多消费者所喜爱。

与此同时，越来越多消费者对水果的营养成分、产地、品种、渠道甚至价格有了更高的要求。根据艾瑞咨询研究统计，有过半消费者会通过选择更高价的水果来保障水果高品质。

水果本身自带一定的娱乐属性，能够给消费者带来情绪价值，也是新生活主张、精致生活的一种投射。不少消费者会在朋友圈中分享水果相关照片，蓝莓紫、牛油果绿、车厘子红等也成为时尚标签，这也意味着水果开始具有社交符号的属性。

水果带来的情绪价值，也让人们在味道之外有了更多诸如品质、营养价值等考量，甚至对果形、果色、果径等方面有了更高要求。并且，随着社交媒体分享价值的放大，一些颜值高、话题多的水果也成为了“网红产品”。（陈斯）