春季“莓”好水果走俏

气温回升，正是郊游的好时候，赏梅的人很多，赏“莓”的也不少。扬子晚报记者发现，眼下南京本地草莓大量上市，云南蓝莓、树莓也替代进口蓝莓、树莓开始上市，尽管价格都比较高，依然大受欢迎。

云南蓝莓比进口的贵

在南京盒马鲜生华采店，一字排开的蓝莓占据了水果冷柜好几层货架。记者发现，眼下蓝莓产地以云南为主，还有部分从智利进口的。大家印象中进口水果一般要比国产水果贵一些，但是果径14mm的智利蓝莓，每盒125g售价15.9元，而同样果径14mm的云南蓝莓，每盒250g售价39.9元，半斤云南蓝莓比智利进口蓝莓贵了8元多。云南蓝莓还有18mm果径的，每盒125g售价29.9元，依然挺畅销。

货架上还有少量的树莓和黑莓，同样产自云南，125g一盒售价也是19.9元，虽然属于小众水果，但记者观察了一会儿，购买的人也不少。

一位做高端水果批发生意的老板告诉记者，云南的气候很适合种植蓝莓的，产出的蓝莓品质好；同时云南的蓝莓种植基地大多选择的是美国的高端蓝莓品种，拉高了云南蓝莓价格。此外，蓝莓、树莓这类浆果不耐储存，相比于漂洋过海的进口货，反而是本地货更为新鲜、品质更好。

本地产的草莓便宜不少

在南京盒马鲜生华采店，丹东红颜草莓按盒销售，每盒300g，只有11颗草莓，售价29.9元，单价和双勾车厘子差不多。南京本土草莓也有盒装精品，溧水红颜草莓同样是300g每盒，售价24.9元。

在平价水果店和菜场，草莓的价格便宜不少。南京浦口珠泉路农贸市场一家水果摊位上摆满了浦口本地草莓，按个头大小分三档，售价分别是8元一斤、10元一斤、15元一斤，由于运输距离近、销量大，颗颗新鲜。

“丹东草莓确实更甜一些，除了贵没有缺点，希望可以早点实现草莓自由。”市民李小姐说，她喜欢吃草莓，本地草莓10多元一斤的价格可以接受，但是口感“不稳定”，比如今年早春这一批草莓，都不太甜。丹东草莓甜度、果香味都很浓，但是价格太高，只能偶尔买几颗解解馋。（刘丽媛）