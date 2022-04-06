安心接种 高龄老人为打疫苗“代言”

近期，北京市街道社区再动员、再部署60岁以上老年人新冠疫苗接种工作，通过上门宣传、全程陪同、开通“绿色通道”……不少高龄乃至行动不便的老人开始主动接种疫苗，并积极为接种疫苗“代言”，为筑牢全民免疫屏障贡献自己的力量。

昨天下午，家住丰台区西罗园街道西罗园第三社区的李光华、任燕民夫妻俩在社区卫生服务中心医务人员的帮助下，于家中接种了新冠疫苗。随后，社区工作人员陪伴两位老人安全留观30分钟，确认老人无任何不良反应后才离开。“一点儿也不疼，谢谢你们。”今年86岁的任燕民说，自己其实早就想接种疫苗，可因为近期手术，所以耽误了接种时间。这次社区为高龄老人上门接种疫苗的服务，正好让她和老伴儿完成了心愿。

家住怀柔区杨宋镇杨宋庄村98岁的曹女士，也在家人和村镇干部的陪伴下顺利完成了第一针新冠疫苗接种。在疫苗接种点现场，面对近百岁的接种老人，工作人员全程陪同，开通“绿色通道”，医护人员详细询问了老人的过往病史、当前身体状况和日常服药情况，为她进行了测量血压等项目的检查，并现场进行了健康评估，确认老人符合接种的条件。在充分告知、知情同意接种后，老人成功接种新冠疫苗第一针，全程未出现不适。“国家免费给我们接种疫苗，这是好事。我平时身体还可以，打了疫苗，我心里踏实，家里人也就更放心。”老人说。

“感谢你们，为我们老年人接种疫苗所做的工作，专车接送我打疫苗。”3月18日，家住石景山八角街道八角南路社区7号楼的李桂华将一面锦旗交到了街道党工委书记高春玲的手上，感谢街道和工作人员高效、认真、细致的工作和优质、暖心的服务。

由于年岁已大，加之患有心脑血管疾病，李桂华对接种疫苗有所顾虑。街道机关干部和社区工作人员在走访入户“应接未接”人员的过程中，了解到了老人的顾虑，详细询问了老人的情况，耐心答疑，老人的想法开始有了改变，觉得打疫苗对老年人很有必要。经过几次入户动员、电话宣传，在社区工作人员的陪同下，李桂华成功接种疫苗，并亲自为接种疫苗代言：“疫苗接种很重要，老年人不要有太多顾虑。”目前，老人还加入社区疫苗接种宣传员的队伍中，以实际行动倡导大家积极接种疫苗。（任晓宇 贾祥伟 张美荣）